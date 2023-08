TPHCM sắp có mưa diện rộng

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn (KTTV) Quốc gia, trong tháng 8, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có nhiệt độ cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. Xu thế lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Tại TPHCM, trong 10 ngày giữa tháng 8 (từ 11/8), tình hình thời tiết nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Xác suất mưa 70-85%.

Biểu đồ dự báo lượng mưa tháng 8 (Nguồn: Trung tâm KTTV Quốc gia).

Theo phân tích của Đài KTTV Nam Bộ, mưa trở lại TPHCM và khu vực miền Nam do nhiều yếu tố.

Rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ duy trì; áp cao cận nhiệt đới trên cao suy yếu, từ khoảng ngày 13-14/8 có khả năng tăng cường lấn Tây trở lại và nâng trục chậm dần lên phía Bắc. Khoảng ngày 14-18/8, khu vực Nam Bộ tồn tại vùng hội tụ gió ở mức 6.000m.

Đồng thời, gió mùa Tây Nam ở phía Nam có khả năng diễn ra nhiều ngày, có thể gây mưa rào và dông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Cục bộ có ngày xuất hiện mưa dông mạnh kèm mưa lớn, dông, lốc , sét, có thể kèm theo mưa đá. Mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trong mưa dông người dân cần đề phòng nguy hiểm khi tham gia giao thông và làm việc ngoài trời, do khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, lốc, gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ven sông, các đô thị.