TPHCM mưa lớn từ sáng do ảnh hưởng hoàn lưu bão Kajiki

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực phường Bình Thới, Phú Thọ (quận 11 cũ), phường Thủ Đức, Linh Xuân (TP Thủ Đức cũ) và nhiều khu vực lân cận, mưa lớn kèm gió giật xuất hiện từ khoảng 6h30. Mưa khiến nhiều người lái xe máy đi làm buổi sáng gặp nhiều khó khăn.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, cho biết, hình thế gây mưa do dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nối với hoàn lưu cơn bão số 5 đang suy yếu trên đất liền. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh.

Theo dõi từ hình ảnh vệ tinh, lúc 6h20, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa và các xã Phước Hải, Long Hải, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Bình Mỹ, Nhuận Đức, Thái Mỹ, An Nhơn Tây, Tân Phú, xã Phú Lâm.

Nhiều khu vực ở TPHCM xuất hiện mưa dông diện rộng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong 3 giờ tiếp theo, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét ở các khu vực trên, sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến 5-30mm, có nơi trên 30mm.

Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, cho biết, đối với TPHCM và khu vực Nam Bộ, nếu không có bão và chỉ chịu tác động của gió mùa Tây Nam thì thời tiết thường sáng nắng, chiều mưa. Tuy nhiên, trong ngày hôm qua và hôm nay, mưa xuất hiện nhiều, đặc biệt sáng nay mưa to trên diện rộng.

Nhân viên cây xanh cắt tỉa cành ở phường Linh Xuân tránh xảy ra gãy đổ trong mưa lớn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nguyên nhân không chỉ do gió mùa Tây Nam mà còn do ảnh hưởng gián tiếp của bão số 5. Hiện bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở miền Trung nước Lào, song hoàn lưu bão vẫn còn, tác động đến một số khu vực của Việt Nam, trong đó có miền Trung và Nam Bộ.

Mưa tại TPHCM chủ yếu do ảnh hưởng rìa phía Nam của hoàn lưu bão, tức chịu tác động gián tiếp. Bão số 5 khi vào đất liền di chuyển chậm, mang theo lượng nước rất lớn trong hoàn lưu, khiến miền Trung mưa lớn gây ngập lụt. Khối mây đối lưu còn kéo sang tận Thái Lan và Campuchia, tiếp tục gây mưa.

“Gió mùa Tây Nam mạnh kết hợp với rìa phía Nam hoàn lưu bão đã gây mưa lớn. Dự báo mưa sẽ còn kéo dài ở TPHCM vài ngày tới, sau đó thời tiết trở lại trạng thái sáng nắng, chiều mưa đặc trưng của Nam Bộ. Mưa sau bão mới thật sự gây thiệt hại do lũ quét, lũ ống gây sạt lở. Cơ quan chức năng không được chủ quan, nhất là bảo vệ sinh mạng của người dân ở vùng sâu, vùng xa”, bà Lan nói.