TPHCM mưa hơn 100mm, nhiều tuyến đường ngập

Đến hơn 11h ngày 21/8, nhiều khu vực ở TPHCM vẫn đang mưa. Cơn mưa kéo dài từ sáng sớm làm một số tuyến đường như Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu, quốc lộ 50, Bà Triệu, Ngô Quyền... ngập sâu.

Khoảng 7h cùng ngày, tại đường Phan Huy Ích, nước ngập gần đến yên xe máy. Nhiều phương tiện bị chết máy, người dân qua lại khó khăn. Một số khu vực khác, nước tràn vào nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Đến gần trưa, nhiều tuyến đường đã rút nước, mưa dần nhẹ hạt, tuy nhiên vẫn chưa dừng hẳn.

Đường Phan Huy Ích biến thành sông sau trận mưa lớn vào sáng sớm (Ảnh: Trần Phúc).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, cho biết, nguyên nhân chính của trận mưa sáng nay do vùng nhiễu động ngoài khơi từ Lâm Đồng di chuyển về phía đất liền.

Lượng mưa tại TPHCM có nơi trên 100mm, trong đó, khu vực Thuận An (119mm), Dĩ An (110mm), Hóc Môn (98,4mm); Củ Chi (74,2mm),...

Dự báo trong 48-72h tiếp theo, thời tiết khu vực Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Trưa, chiều và tối có mưa rào và dông nhiều nơi.

Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn gây ngập ở những vùng trũng thấp ven sông và vùng nội đồng kém khả năng tiêu thoát nước.