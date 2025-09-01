TPHCM bắn 2.500 quả pháo hoa tầm cao tối 2/9

Sáng 1/9, Bộ Tư lệnh TPHCM thiết lập trận địa pháo hoa tầm cao tại bờ sông Sài Gòn (điểm đầu hầm vượt sông, phường An Khánh) để phục vụ bắn pháo hoa chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tại đây, quân đội bố trí 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 giàn pháo hoa tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật. Thời điểm bắn pháo hoa dự kiến từ 21h ngày 2/9, kéo dài khoảng 15 phút.

Lực lượng của Bộ tư lệnh TPHCM thiết lập trận địa pháo hoa tầm cao tại bờ sông Sài Gòn (Ảnh: Ngọc Tân).

Ngoài địa điểm trên, TPHCM còn tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại phường Bình Dương và phường Vũng Tàu (mỗi điểm 500 quả pháo hoa tầm cao, 60 dàn tầm thấp). Ngoài ra, một điểm pháo hoa tầm thấp được bố trí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian bắn pháo hoa, Phòng CSGT Công an TPHCM (PC08) thông báo hạn chế xe cộ trên một số tuyến đường.

Trận địa pháo hoa tại bờ sông Sài Gòn gồm 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 giàn pháo hoa tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật (Ảnh: Ngọc Tân).

Tại trung tâm thành phố, từ 19h30 ngày 2/9 đến 0h30 ngày 3/9, lực lượng chức năng sẽ cấm xe cộ trên các tuyến đường Lê Lợi (đoạn từ Pasteur đến Đồng Khởi), Nguyễn Huệ (từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng), Đồng Khởi (từ Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng), Tôn Đức Thắng (từ Lê Duẩn đến cầu Khánh Hội), Võ Văn Kiệt (đoạn từ Pasteur đến hầm chui cầu Khánh Hội), Ngô Văn Năm (đoạn từ Nguyễn Siêu đến Tôn Đức Thắng) và nhiều tuyến đường khác.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cấm phương tiện dừng, đỗ và tụ tập xem pháo hoa trên các cầu: Thủ Thiêm, Bình Lợi, Bình Triệu, Calmette, Ông Lãnh, Phú Mỹ và nhiều cây cầu trên địa bàn.

Các tuyến đường có cấm xe cộ để phục vụ bắn pháo hoa tối 2/9 (Ảnh: PC08).

Tại phường Bình Dương, từ 18h ngày 2/9 đến khi kết thúc chương trình bắn pháo hoa, lực lượng chức năng cũng sẽ cấm xe ở một phần đường Hùng Vương, Lê Lợi, Huỳnh Thúc Kháng.

Tại phường Vũng Tàu, lực lượng chức năng sẽ cấm xe ở đường Thùy Vân và nhiều tuyến đường lân cận từ 15h ngày 2/9 đến khi kết thúc chương trình bắn pháo hoa.

CSGT TPHCM lưu ý tài xế khi lưu thông đến khu vực tiếp giáp các tuyến đường cấm cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Căn cứ tình hình giao thông thực tế, PC08 sẽ điều chỉnh công tác phân luồng, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.