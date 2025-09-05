Tổng Thanh tra Chính phủ nói về thanh tra Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức 2

Tại phiên họp thứ 49 ngày 5/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến các báo cáo của Chính phủ, trong đó có báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025.

Đánh giá về nội dung này, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho rằng phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn với phòng chống lãng phí đã giúp hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga (Ảnh: Hồng Phong).

Dù vậy, tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp, đặc biệt còn có sự câu kết móc nối giữa cán bộ thoái hóa biến chất với doanh nghiệp, tổ chức để trục lợi.

Qua hoạt động giám sát của các cơ quan của Quốc hội, bà Nga nêu tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức nảy sinh tư tưởng “làm nhiều sai nhiều” nên làm việc cầm chừng. Vì vậy, bà đề nghị Chính phủ đánh giá và có giải pháp về thực trạng làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai, không dám làm.

Ngoài ra, bà đề nghị rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, kém hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí lớn theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Báo cáo thêm về nội dung này, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh quan điểm xác định phòng chống lãng phí ngang với phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo ông, vừa qua Thanh tra Chính phủ - cơ quan đầu tiên thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm, đã thanh tra dự án cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nam (cũ).

Qua đó, Thanh tra Chính phủ xác định hai dự án này lãng phí trên 1.200 tỷ đồng.

Đồng thời, ngành thanh tra cũng đang thanh tra 2 chuyên đề diện rộng trên phạm vi cả nước.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong (Ảnh: Hồng Phong).

Chuyên đề thứ nhất là phòng chống lãng phí trong quản lý sử dụng cơ sở nhà đất do các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp Nhà nước quản lý. Cuộc thanh tra chuyên đề này đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành, theo lời ông Phong.

Chuyên đề thứ hai là thực hiện thanh tra các dự án khó khăn, vướng mắc tồn tại kéo dài có nguy cơ thất thoát lãng phí. “Việc này đến 30/9 cơ bản xong, để tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn giải phóng nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội”, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết.

Ngoài ra, theo ông Phong, ngành thanh tra sẽ tập trung thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tăng cường công khai công tác hoạt động thanh tra, đảm bảo chặt chẽ khách quan đúng pháp luật và có tính khả thi.

Ông cũng khẳng định, ngành Thanh tra tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định 131 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra. “Tập thể, cá nhân có những vi phạm sẽ được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định.