Tổng Thanh tra Chính phủ nói về sai phạm tại dự án khách sạn tận thu apatit

Tổng Thanh tra Chính phủ vừa trả lời đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân xung quanh những sai phạm tại Dự án xây dựng khách sạn, nhà hàng ở Lào Cai do Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama thực hiện.

Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau) đã có công văn chất vấn liên quan đến Kết luận thanh tra số 3238/KL-TTCP năm 2017 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

"Tại sao Thanh tra Chính phủ là cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, phòng chống tham nhũng giao cho chính đối tượng được mình kết luận là có dấu hiệu vi phạm pháp luật để xử lý các vi phạm của chính đối tượng ấy? Hoạt động của đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ trong công tác thanh tra có được Tổng Thanh tra Chính phủ kiểm tra, giám sát hay không?"- đại biểu Lê Thanh Vân chất vấn.

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Ảnh: Quochoi.vn).

Đã khởi tố giám đốc doanh nghiệp

Trong văn bản trả lời, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết nội dung chất vấn của đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân liên quan đến Dự án xây dựng khách sạn, nhà hàng do Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama thực hiện tại Kết luận thanh tra số 3238/KL-TTCP.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ kết luận các sai phạm tại dự án xây dựng khách sạn, nhà hàng của Công ty Lilama và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giao Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai xác định trách nhiệm và tiến hành kiểm điểm nghiêm túc theo thẩm quyền đối với lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, cá nhân có liên quan trong việc cấp phép thực hiện dự án đầu tư khách sạn, nhà hàng và chủ trương cho tận thu, thu gom quặng apatit, nhưng không kiểm tra việc khai thác, tận thu khi triển khai dự án.

Xác định rõ trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2009-2012; xem xét thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi diện tích 3,77ha đã cấp cho doanh nghiệp do vi phạm tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời yêu cầu Công ty Lilama hoàn nguyên trên diện tích đất đã tận thu, thu gom apatit theo quy định pháp luật…

Sau đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã có văn bản đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; giao Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo Công an tỉnh xác minh làm rõ việc tận thu, thu gom quặng apatit của Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama để xem xét, nếu có vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng (về môi trường, gian lận thuế,…) thì xử lý theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Đoàn Hồng Phong, Thanh tra Chính phủ đã đôn đốc UBND tỉnh Lào Cai thực hiện kết luận thanh tra và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình thực hiện, tỉnh Lào Cai đã có nhiều văn bản báo cáo Thủ tướng.

Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Thường trực đã chỉ đạo UBND tỉnh Lào Cai và Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương xác minh, làm rõ việc tận thu, thu gom quặng apatit của Công ty Lilama để xử lý theo pháp luật. Bộ Công an cũng đã có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh Lào Cai điều tra, xác minh làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật.

"Được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành điều tra vụ việc và ngày 9/9/2021 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Thừa (SN 1959, trú tại thành phố Lào Cai), Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" theo quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự"- Thanh tra Chính phủ cho hay.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

"Không tránh khỏi những tồn tại nhất định"

Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định, cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra, kết luận theo quy định. Quá trình thực hiện đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan, báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh Lào Cai, Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lào Cai xác minh, làm rõ việc tận thu, thu gom quặng apatit của Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama.

"Trong quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã nỗ lực, cố gắng làm theo khả năng, trách nhiệm của mình. Tuy nhiên đây là cuộc thanh tra có nhiều nội dung phức tạp, trong khi năng lực, trình độ ở một số lĩnh vực chuyên sâu còn hạn chế nên không tránh khỏi những tồn tại nhất định"- ông Đoàn Hồng Phong thừa nhận.

Hiện trường khai thác, tận thu quặng apatit của Công ty Lilama tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai (Ảnh: Nông nghiệp VN).

Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định các hoạt động của đoàn thanh tra đều được giám sát theo quy định. Tổng Thanh tra Chính phủ giao nhiệm vụ giám sát hoạt động của đoàn thanh tra bằng quyết định thành lập Tổ giám sát do Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra (Thanh tra Chính phủ) chủ trì thực hiện.

Bên cạnh đó, việc giám sát đoàn thanh tra còn được Tổng Thanh tra Chính phủ giao trách nhiệm cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức thanh tra theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và quy chế làm việc của cơ quan này.

"Những hạn chế, thiếu sót trong kết luận thanh tra thuộc trách nhiệm của người ra quyết định thanh tra, đoàn thanh tra, có phần trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra. Thời gian tới Thanh tra Chính phủ sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những thiếu sót, vi phạm trong hoạt động thanh tra; nâng cao trách nhiệm hiệu quả hoạt động của đoàn thanh tra"- ông Đoàn Hồng Phong nêu trong văn bản trả lời đại biểu Lê Thanh Vân.

