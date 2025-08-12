Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc dự Diễn đàn kinh tế Việt - Hàn

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc dự Diễn đàn kinh tế Việt - HànTTXVN Thứ ba, 12/08/2025 - 12:12 (Dân trí) - Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 12/8/2025, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok chứng kiến các đơn vị, doanh nghiệp trao thoả thuận hợp tác (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).