Tổng Bí thư Tô Lâm thăm thành phố Busan, Hàn Quốc

TTXVN

(Dân trí) - Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 13/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Seoul, đi thăm thành phố Busan.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm thành phố Busan, Hàn Quốc - 1

Lễ tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quân sự Seongnam, Thủ đô Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm thành phố Busan, Hàn Quốc - 2

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến sân bay quốc tế Gimhae, thành phố Busan, Hàn Quốc (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm thành phố Busan, Hàn Quốc - 3

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Gimhae, thành phố Busan, Hàn Quốc (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm thành phố Busan, Hàn Quốc - 4

Lãnh đạo thành phố Busan đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Gimhae (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN).

