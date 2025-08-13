Tổng Bí thư Tô Lâm thăm thành phố Busan, Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm thành phố Busan, Hàn QuốcTTXVN Thứ tư, 13/08/2025 - 08:53 (Dân trí) - Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 13/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Seoul, đi thăm thành phố Busan.Lễ tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quân sự Seongnam, Thủ đô Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến sân bay quốc tế Gimhae, thành phố Busan, Hàn Quốc (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Gimhae, thành phố Busan, Hàn Quốc (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).Lãnh đạo thành phố Busan đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Gimhae (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN).