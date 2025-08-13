Tổng Bí thư Tô Lâm mong Busan mở rộng hợp tác các tỉnh ven biển Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 13/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm thành phố Busan và tiếp ông Park Hyeong Jun - Thị trưởng thành phố Busan.

Thay mặt Ban lãnh đạo và nhân dân thành phố Busan, Thị trưởng Park Hyeong Jun chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lựa chọn Busan là điểm dừng chân trong chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Hàn Quốc và dự hoạt động Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai thành phố Busan và TPHCM.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thị trưởng thành phố Busan Park Heong-joon (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Bày tỏ vui mừng đến thăm thành phố biển Busan năng động và hiếu khách, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh với vị trí địa lý gần Việt Nam nhất, thành phố Busan duy trì quan hệ tốt đẹp với các địa phương Việt Nam.

Tổng Bí thư cho biết tại cuộc hội đàm cấp cao với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, lãnh đạo cao nhất hai nước đạt nhận thức chung về việc ủng hộ và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hợp tác địa phương.

Nhấn mạnh đây là thời cơ chiến lược để Busan và các địa phương tiềm năng của Việt Nam nâng tầm hợp tác thực chất, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị thành phố Busan tiếp tục mở rộng hợp tác với các tỉnh/thành phố của Việt Nam; ủng hộ cộng đồng doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, phát triển đô thị vệ tinh, trung tâm thương mại, trung tâm logistics, xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở du lịch; chia sẻ kinh nghiệm mô hình phát triển, hệ thống vận hành cảng biển thông minh đặt tại một trong các khu kinh tế ven biển trọng điểm của Việt Nam; tăng cường kết nối, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp điện ảnh.

Bày tỏ trân trọng và nhất trí cao với các ý kiến chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm về hợp tác địa phương hai nước, Thị trưởng Park Hyeong Jun cam kết thành phố Busan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TPHCM và các tỉnh/thành khác của Việt Nam tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh bổ sung, góp phần thiết thực cụ thể hóa thỏa thuận cấp cao hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan

Trưa 13/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan cho biết Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan không chỉ là một cơ quan ngoại giao mới, mà còn là cánh cửa mở rộng, nơi bắt đầu của những hành trình mới.

Thành phố Busan có đông người Việt Nam sinh sống, học tập, cộng đồng người Việt tại đây đang ngày càng hội nhập với sở tại, gắn mình cùng với sự phát triển của thành phố. Do vậy, việc thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực miền Nam Hàn Quốc.

Thị trưởng thành phố Busan Park Hyeong Jun phát biểu bày tỏ trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ, việc thành lập Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan mang một ý nghĩa vô cùng to lớn, là minh chứng sống động cho mối quan hệ liên kết ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao tặng ông Park Soo Kwan, nguyên Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngoại giao.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp 80 năm ngành Ngoại giao" cho ông Park Soo Kwan, nguyên Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan - Gyeongnam (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác TPHCM - thành phố Busan

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và lãnh đạo thành phố Busan, đại diện Chính phủ Hàn Quốc đã dự Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác TPHCM - thành phố Busan (Hàn Quốc).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội đồng thành phố Busan Ahn Seong Min chia sẻ cách đây đúng 30 năm, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TPHCM - trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của Việt Nam - và thành phố Busan - cửa ngõ quan trọng Đông Nam của Hàn Quốc - chính thức được thiết lập. Đó không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng, mà còn là dấu mốc khai mở một hành trình giao lưu, kết nối và phát triển bền vững giữa hai thành phố năng động bậc nhất của hai quốc gia.

Đại diện lãnh đạo và nhân dân TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết TPHCM đang tập trung kiến tạo và xây dựng một trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch biển tầm cỡ khu vực và quốc tế. Trong khi đó, thành phố Busan - đô thị cảng hàng đầu của Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á, không chỉ nổi tiếng là trung tâm logistics, công nghiệp đóng tàu, hàng hải hiện đại, mà còn là thành phố của tri thức, đổi mới, sáng tạo và văn hóa.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là kết quả của hơn 30 năm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được nâng tầm trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện. Lễ kỷ niệm hôm nay là minh chứng sinh động cho chiều sâu quan hệ của hai nước và khẳng định vai trò không thể thiếu của hợp tác địa phương trong tổng thể hợp tác thực chất giữa hai quốc gia.

Những năm qua, Hàn Quốc đã đóng góp rất tích cực trong sự phát triển của Việt Nam. Việc Đoàn đại biểu có mặt ở thành phố Busan ngày hôm nay là bước đi cụ thể để triển khai ngay những nội dung đã thống nhất giữa hai nước trong thời gian tới.

Theo Tổng Bí thư, thành phố Busan có rất nhiều những tiềm năng để tiếp tục phát triển quan hệ với Việt Nam. Tổng Bí thư mong muốn thời gian tới, Busan tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều địa phương, nhiều thành phố khác của Việt Nam. Các tỉnh ven biển của Việt Nam cũng có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác với thành phố Busan.