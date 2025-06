Tổng Bí thư: Tỉnh lớn nhất Việt Nam, hội tụ đủ các điều kiện phát triển

Ngày 9/6, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận và Đắk Nông về việc triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Đảm bảo điều kiện để đơn vị hành chính cấp xã hoạt động từ 1/7

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm, cho biết, tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì, phối hợp với Bình Thuận, Đắk Nông cụ thể hóa các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Tổ chức lấy ý kiến cử tri, đã trình Chính phủ, Bộ Nội vụ hồ sơ Đề án sắp xếp các tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông và hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lâm Đồng theo đúng tiến độ của Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (Ảnh: Minh Hậu).

Theo ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, đối với việc triển khai mô hình không tổ chức công an cấp huyện, tỉnh Lâm Đồng đã lãnh đạo, chỉ đạo kết thúc hoạt động công an huyện, thành phố, bàn giao hồ sơ, tài liệu, tài sản về Công an tỉnh Lâm Đồng đúng thời gian.

Địa phương đã bố trí, sắp xếp 475 cán bộ, chiến sĩ về công an tỉnh và 695 cán bộ, chiến sĩ về công an cấp xã. Sau 3 tháng sắp xếp, ngành công an đi vào hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, chưa có phát sinh vấn đề lớn hoặc khó khăn, vướng mắc.

Về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, Đắk Nông hoàn thiện, ban hành các quyết định, kế hoạch, đảm bảo nhiệm vụ đúng tiến độ; hoàn thành xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (mới); thống nhất phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng (mới), hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ban Tổ chức Trung ương.

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông xây dựng phương án bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc đồng thời tại trụ sở hành chính hiện nay của tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông và tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng mới ở thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng hiện nay). Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng hoàn thành việc kiểm kê, rà soát nhu cầu nhà ở, trụ sở làm việc để đưa ra phương án sắp xếp, bố trí, đảm bảo tiến độ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc (Ảnh: Minh Hậu).

Đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, hiện nay 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông đã cơ bản chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cấp xã sau sáp nhập đi vào hoạt động từ ngày 1/7.

Đến nay, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông đã thống nhất giao UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan của 3 tỉnh đề xuất, thống nhất việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Đề xuất xây cao tốc kết nối 3 tỉnh

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, kinh tế địa phương hiện nay phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa trở thành động lực kinh tế của khu vực Tây Nguyên. Tiến độ các công trình trọng điểm chậm, kết cấu hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, công tác lập các quy hoạch còn chồng chéo, bất cập.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm kiến nghị Trung ương bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng, cải tạo tuyến quốc lộ 27, 28 để tỉnh hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội sau khi sáp nhập tỉnh.

Đèo Prenn, đoạn thuộc phường 3, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng (Ảnh: An Sinh).

Lâm Đồng cũng đề nghị Trung ương xem xét, phê duyệt bổ sung quy hoạch tuyến cao tốc kết nối Đắk Nông - Lâm Đồng - Bình Thuận trước năm 2030; đề xuất Trung ương chấp thuận để triển khai dự án cao tốc Nha Trang - Liên Khương trong giai đoạn 2026-2030; đầu tư cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - Gia Nghĩa; đề xuất đầu tư trục đường ven biển quốc gia, ven biển đô thị qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng (mới).

Ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, xem xét cho chủ trương quy hoạch đầu tư cao tốc (trục Đông - Tây) kết nối 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông; đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định sử dụng lưỡng dụng đối với dự án Cảng hàng không Phan Thiết, làm cơ sở để tỉnh Bình Thuận trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Đại diện Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay, Bộ Xây dựng ủng hộ đề xuất nâng cấp, cải tạo quốc lộ 27, 28 để đảm bảo sự kết nối giao thông khi sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông. Về nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo Cảng hàng không Việt Nam thực hiện dự án sửa chữa đường cất hạ cánh.

Núi lửa Nâm Kar, một trong 5 miệng núi lửa tiêu biểu trong Công viên Địa chất toàn cầu Đắk Nông (Ảnh: Trần An).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, sau hợp nhất, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, quy mô dân số hơn 3,3 triệu người. Do vậy, Tổng Bí thư đề nghị lãnh đạo địa phương phải tính toán kỹ trong việc bố trí nơi làm việc, chỗ ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, sau khi hợp nhất, Lâm Đồng hội tụ đủ các điều kiện, không phải địa phương nào cũng có được. Do vậy, Tổng Bí thư yêu cầu địa phương sớm xây dựng các nghị quyết, hoàn thành quy hoạch, kế hoạch để có báo cáo Chính phủ.

Phát triển đô thị, nông nghiệp, công nghiệp, cảng biển, sân bay phải có sự gắn kết chặt chẽ, khoa học. Đối với việc kết nối giao thông, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, hệ thống giao thông không những đảm bảo sự phát triển kinh tế, xã hội mà còn là hành lang chiến lược, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Do vậy, Tổng Bí thư lưu ý tỉnh Lâm Đồng cần xây dựng, đảm bảo sự kết nối giao thông, đặc biệt trục giao thông Đông - Tây.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu lãnh đạo 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông đẩy nhanh phát triển kinh tế kết hợp bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ các khu vực rừng đầu nguồn. Tăng cường phát triển khoa học, công nghệ, chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, phát triển nguồn nhân lực…