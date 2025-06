Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành quy định mới về thi hành Điều lệ Đảng

Quy định 294 làm rõ nhiều nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng và tổ chức của Đảng.

Theo đó, Quy định 294 đã quy định rõ về tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng; về quyền của đảng viên; giới thiệu và kết nạp người vào Đảng; thời hạn tổ chức lễ kết nạp đảng viên, xét công nhận đảng viên chính thức, tính tuổi đảng của đảng viên; đảng tịch của đảng viên; phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên,...

Bên cạnh đó, Quy định 294 đã quy định về việc đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng; xóa tên đảng viên và giải quyết khiếu nại về xóa tên đảng viên; một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; hệ thống tổ chức của đảng; nhiệm vụ của cấp ủy triệu tập đại hội; số lượng, phân bổ đại biểu; bầu và chỉ định đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp; các tổ chức điều hành và giúp việc đại hội; việc bầu cử trong đảng.

Quy định 294 còn quy định về việc lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy; sinh hoạt định kỳ của Đảng bộ cơ sở và chi bộ; nhiệm kỳ chi bộ; việc bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở).

Ngoài ra, Quy định 294 cũng đề cập về một số quy định cụ thể về Đảng ủy quân khu, đảng ủy quân sự địa phương; quan hệ giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy; cơ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong Công an nhân dân; nhiệm vụ tham mưu của đảng ủy công an đối với cấp ủy địa phương cùng cấp.

Quy định 294 cũng nêu rõ về khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên; một số quy định cụ thể về Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội; cấp ủy đảng lãnh đạo tổ chức đoàn thanh niên cùng cấp; đảng phí, chế độ quản lý tài chính, tài sản của đảng,...

Tổng Bí thư Tô Lâm (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo Quy định 294, tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng). Việc kết nạp vào đảng những người trên 60 tuổi do cấp ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

Về trình độ học vấn, người vào đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển đảng mà không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo hướng dẫn của Ban Bí thư.

Đảng viên có các quyền: Quyền được thông tin; quyền trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của đảng (thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng); quyền trong việc phê bình, chất vấn tổ chức đảng, đảng viên, báo cáo, kiến nghị với cơ quan có trách nhiệm; đảng viên được tổ chức đảng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Bên cạnh đó, đảng viên cũng có các quyền được thông báo ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi làm việc và nơi cư trú khi xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, được trình bày ý kiến với tổ chức đảng, cấp ủy đảng khi xem xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

Trong phần hệ thống tổ chức đảng, Quy định 294 nêu rõ hệ thống tổ chức của Đảng được tổ chức theo đơn vị hành chính, gồm cấp xã (xã, phường, đặc khu); cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp Trung ương. Đây là hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng có chức năng lãnh đạo toàn diện ở mỗi cấp và của toàn Đảng,...

Quy định có hiệu lực từ ngày 1/7, các quy định trước đây trái với nội dung quy định này đều bãi bỏ.