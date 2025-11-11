Chủ tịch Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Sáng 11/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị đến tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận (Ảnh: B. Phạm).

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Khắc Thận sinh năm 1974, quê xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên, trình độ đại học chuyên ngành luật, cao đẳng chuyên ngành kiểm sát, thạc sĩ quản lý kinh tế.

Ông Nguyễn Khắc Thận trưởng thành từ hoạt động cơ sở và từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại tỉnh Thái Bình (cũ) như Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Đầu năm 2025, ông Thận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 7, ông Nguyễn Khắc Thận đảm nhận chức vụ Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Trung, người tiền nhiệm của ông Nguyễn Khắc Thận, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030; được giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.