Tổng Bí thư: "Cuộc chiến đấu còn tiếp diễn, có những vụ ghê gớm lắm"

Sáng 15/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa và Ba Đình trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Theo VTV, tại hội nghị, bà Vũ Thị Thanh (cử tri quận Đống Đa) kiến nghị, Quốc hội cần nghiên cứu, có cơ chế chính sách kiểm soát quyền lực. "Không có kiểm soát quyền lực hoặc kiểm soát quyền lực yếu thì quyền lực tất yếu bị lạm dụng" - bà Thanh nhận định.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri diễn ra sáng 15/10 (Ảnh: Báo HàNộimới).

Về vấn đề này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, việc kiểm soát quyền lực ở cấp dưới, của cấp dưới vẫn phải quan tâm nhiều hơn nữa.

"Có khi có quyền trong tay mà không có ai giám sát tự tung, tự tác, muốn làm gì thì làm. Thậm chí bè cánh với nhau, móc ngoặc với nhau để mà trở thành lợi ích nhóm là vô cùng nguy hiểm" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Nhắc lại về việc xử lý lãnh đạo Tỉnh ủy Hải Dương do liên quan "đại án" Việt Á, Tổng Bí thư cho biết vẫn đang tiếp tục làm ở một số nơi khác.

"Không phải một người đâu, móc ngoặc với nhau từ Bí thư Tỉnh ủy cho đến Chủ tịch tỉnh, cho đến cán bộ các cấp, mà móc ngoặc với ông nào ở trên Trung ương nữa. Cứ làm từng bước từng bước. Mà tôi nói nhiều lần rồi, rõ đến đâu làm đến đấy, làm từng bước vững chắc mà không thể cãi được. Cuộc chiến đấu vẫn đang còn tiếp diễn chứ chưa hết đâu. Một số vụ trọng tâm, trọng điểm mà các bác đã nghe đó, đang làm rồi… Toàn những vụ cách đây nhiều năm rồi, ghê gớm lắm các bác, các đồng chí ạ" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết những ý kiến tâm huyết của cử tri sẽ được phản ánh tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, dự kiến khai mạc vào ngày 20/10.

Về "đại án" Việt Á, ngày 17/9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương để điều tra nghi vấn có sai phạm liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, Bộ Công an cáo buộc, ông Phạm Xuân Thăng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và ông Phạm Mạnh Cường, nguyên Giám đốc Sở Y tế Hải Dương có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo làm trái các quy định của pháp luật trong đấu thầu để Công ty Việt Á thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Ông Thăng và ông Cường bị khởi tố, điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan đến vụ Việt Á, đến nay, C03 đã khởi tố 26 bị can, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cùng 2 cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh.; công an 21 địa phương đã khởi tố 24 vụ/63 bị can.

Theo kết quả điều tra ban đầu, để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Phan Quốc Việt và các đối tượng của Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/kit; thỏa thuận và chi tiền % hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm.

Doanh thu Việt Á bán kit test cho 62 tỉnh, thành phố là gần 4.000 tỷ đồng; theo lời khai ban đầu của Phan Quốc Việt, Việt Á đã chi "hoa hồng" cho các "đối tác" lên tới 800 tỷ đồng.