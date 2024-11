Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho việc xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; góp phần kiện toàn, sắp xếp, bố trí lực lượng, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở; kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Sáng 30/11, báo Dân trí sẽ tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến "Vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở" (Thiết kế: Tuấn Huy).

Từ ngày 1/7, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã chính thức ra mắt trên toàn quốc.

Lực lượng này được hình thành từ việc kiện toàn 3 lực lượng sẵn có bao gồm: Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng được bố trí theo mô hình tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn, tổ dân phố, đơn vị dân cư tương đương.

Đây là một trong những lực lượng quần chúng, được bố trí ở thôn, tổ dân phố, làm nòng cốt hỗ trợ Công an cấp xã giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các khách mời của buổi tọa đàm (Ảnh: Dân trí).

Tọa đàm "Vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở" có sự tham gia của:

Thượng tá Nguyễn Văn Cảnh, Phó trưởng Phòng 3 Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an;

Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa;

Ông Nguyễn Đình Phường, Tổ trưởng Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở Tổ dân phố 14, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Tọa đàm sẽ làm rõ những chuyển biến, tính hiệu quả từ khi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đi vào hoạt động.