Chủ tịch nước dự lễ ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở tại TPHCM

Sáng 1/7, Công an TPHCM, Hà Nội, Nghệ An, Quảng Nam, Đắk Lắk, Lào Cai, Sơn La, Hải Dương và các tỉnh thành cả nước đồng loạt ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở.

Tham dự lễ ra mắt lực lượng tại TPHCM có Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Giám đốc Công an TPHCM - Trung tướng Lê Hồng Nam, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và các tỉnh thành.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, và chính thức có hiệu lực thi hành từ 1/7, đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Luật được ban hành đã thể chế hóa kịp thời chủ trương quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đó là: "Quan tâm xây dựng lực lượng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cơ sở đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở".

Chủ tịch nước đánh giá hiện nay tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng và phức tạp. Âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn.

Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thật sự là "cánh tay nối dài" của lực lượng Công an Nhân dân trong nhiệm vụ phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của lực lượng này trong công tác dân vận, nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, tham gia giải quyết kịp thời từ sớm các vấn đề vụ việc phức tạp, không để mâu thuẫn nhỏ tạo thành vụ việc lớn hoặc phát sinh tội phạm, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vững mạnh.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, cho biết lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là một trong những lực lượng quần chúng, được bố trí ở khu phố, ấp, làm nòng cốt trong hỗ trợ Công an cấp xã giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Người được tuyển chọn vào lực lượng là công dân từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi; trường hợp trên 70 tuổi mà bảo đảm sức khỏe thì chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của công an cấp xã; phải có lý lịch rõ ràng; phẩm chất đạo đức tốt; bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án hình sự ở xã, phường, thị trấn, chấp hành biện pháp tư pháp hoặc chấp hành biện pháp xử lý hành chính.

Trường hợp đã chấp hành xong bản án của tòa án thì phải được xóa án tích; đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì phải hết thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật; Phải có trình độ tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên. Người tham gia lực lượng này sẽ được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng 6-6,5 triệu đồng; được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác.

Đúng 8h30, lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với hàng trăm thành viên của lực lượng tham gia diễu hành.

Buổi lễ diễn ra long trọng, có nhiều phương tiện chuyên dụng của các đơn vị chức năng tham gia diễu hành trước khu vực chợ Bến Thành.

TPHCM thành lập 4.861 tổ bảo vệ an ninh, trật tự với 15.031 thành viên. Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở là một trong những lực lượng quần chúng, được bố trí ở thôn, tổ dân phố, làm nòng cốt hỗ trợ công an cấp xã, giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại lễ ra mắt, các tình huống giả định về an ninh, trật tự, giao thông, bạo lực gia đình diễn ra thực tế trong cuộc sống hàng ngày cũng được đưa ra.

Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở khống chế các đối tượng gây rối trật tự nơi công cộng trong tình huống giả định.

Một tình huống giả định về bạo lực gia đình, chống đối người thi hành công vụ được các lực lượng chức năng như công an, an ninh, trật tự cơ sở, Cảnh Sát PCCC cùng phối hợp để xử lý nhanh gọn sự vụ.

Các đối tượng gây rối được lực lượng chức năng khống chế nhanh gọn.

Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá nghiệp vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở góp phần giữ vững môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển, kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố.