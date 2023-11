"Tổ chức lại lực lượng an ninh cơ sở không làm tăng chi ngân sách"

Hiện nay, theo Bộ Công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gồm dân phòng, bảo vệ dân phố và công an xã bán chuyên trách.

Nội dung này được quy định ở các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, chưa có văn bản thống nhất.

Chính vì vậy, Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo đúng trình tự, thủ tục và dự kiến được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Việc ban hành dự án luật này, theo Bộ Công an là hết sức cần thiết, tất yếu khách quan, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của thực tiễn đang đặt ra.

Công an phường 5 (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) phối hợp lực lượng dân phòng phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống tội phạm (Ảnh: BCA).

"Việc thống nhất, tổ chức lại lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bảo đảm không làm tăng biên chế, không làm tăng chi ngân sách nhà nước, không chồng chéo, không mâu thuẫn với các văn bản pháp luật khác", Bộ Công an cho hay.

Thực tiễn hiện nay, trên địa bàn các xã, lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố và công an xã bán chuyên trách là lực lượng gần dân nhất, nhưng tổ chức và hoạt động chưa thống nhất, bộc lộ những vướng mắc, bất cập.

Hiện nay, Bộ Công an đã bố trí gần 54.000 cán bộ, chiến sĩ công an tại 100% các xã, thị trấn trên toàn quốc (bình quân 6 cán bộ, chiến sĩ/xã, thị trấn). Tuy nhiên, lực lượng này còn mỏng và thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ.

Công an xã chính quy xã Ea Tul, huyện Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp cùng công an xã bán chuyên trách tổ chức tuần tra, bảo vệ hoa màu cho người dân trên địa bàn xã (Ảnh: BCA).

Xuất phát từ các lý do trên, Bộ Công an đã nghiên cứu, kế thừa các quy định của pháp luật hiện hành và phối hợp với các cơ quan chức năng, các Ủy ban của Quốc hội xây dựng Dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đồng thời, Bộ Công an đã tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức và người dân để hoàn thiện Dự án Luật, nhằm kiện toàn thống nhất các lực lượng.

Lực lượng này có vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, vừa bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.