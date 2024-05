Tổ liên gia tranh tài nảy lửa ở hội thi phòng cháy, chữa cháy tại TPHCM

Người dân TPHCM tranh tài nghiệp vụ chữa cháy (Clip: Cao Bách).

Ngày 11/5, UBND TPHCM tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" năm 2024. Tham gia hội thi có 22 đội tuyển đến từ 21 quận, huyện, và TP Thủ Đức.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TPHCM, cho biết, thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và TPHCM xảy ra nhiều vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản.

Các đội tranh tài trong phần thi thực hành chữa cháy, cứu người (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong quý I/2024, TPHCM xảy ra 186 vụ cháy làm 10 người chết, 3 người bị thương, thiệt hại khoảng 2,4 tỷ đồng.

Do đó, việc xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các hộ gia đình, nhà dân, nhà sản xuất để tạo ra mạng lưới an toàn chung, cùng phòng cháy, chữa cháy hiệu quả.

"Đây là năm đầu tiên thành phố tổ chức hội thi này. Hội thi là dịp thi đua, tranh tài, giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị, nâng cao kỹ thuật cho từng vận động viên. Họ là những hạt nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa phương", Phó chủ tịch UBND TPHCM cho hay.

Ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Hội thi gồm phần thi lý thuyết và thực hành. Tại phần thi thực hành, mỗi lượt thi đấu có 2 đội, mỗi đội gồm 8 thành viên. Các đội chạy đến khu vực đặt bình chữa cháy và mặt nạ phòng độc để lấy trang bị, sau đó tiếp cận căn nhà (mô phỏng loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh) phá khóa, giải cứu nạn nhân, đưa tài sản ra ngoài.

Sự kiện được đông đảo người dân theo dõi trực tiếp và qua màn hình đặt cạnh khu vực thi đấu.