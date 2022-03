Tỉnh nghèo bất ngờ có lượng ô tô đăng ký mới đứng top đầu cả nước

Năm 2021, lượng ô tô cả nước tiêu thụ là 287.637 xe. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Nghệ An, năm 2021 số lượng ô tô các loại do người dân mua và đăng ký lần đầu tại Nghệ An là 14.628 xe, xếp vị trí thứ 4 cả nước.

Với số lượng hơn 14.000 xe đăng ký trong năm 2021, trung bình mỗi tháng tại Nghệ An có hơn 1.000 chiếc ô tô dưới 10 chỗ đăng ký mới. Trong 3 năm liên tục (2019-2021), Nghệ An đều nằm ở top 3 tỉnh thành tiêu thụ nhiều ô tô nhất cả nước.

Một chiếc xe sang của đại gia miền núi huyện Quỳ Hợp, Nghệ An (Ảnh: N.D).

"Trong năm 2021, Nghệ An đăng ký xe các loại là hơn 14.000 chiếc. Riêng 2 tháng đầu năm 2022, tại tỉnh Nghệ An đã đăng ký mới khoảng 2.000 chiếc ô tô", một cán bộ Phòng CSGT - Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Cần phải nói thêm rằng, Nghệ An đang được xếp vào danh sách tỉnh nghèo của cả nước, nhưng lại là địa phương nằm trong top đầu cả nước về số lượng ô tô cá nhân đăng ký mới những năm gần đây.

Về nguyên nhân người dân Nghệ An mua nhiều ô tô, theo các chuyên gia, do nhiều năm trở lại đây kinh tế phát triển năng động, đa dạng, người dân có nhiều cơ hội phát triển kinh tế, thu nhập tăng lên từ nhiều nguồn như bất động sản, xuất khẩu lao động, sản xuất kinh doanh... Rất nhiều con em Nghệ An thành đạt ở trong nước và nước ngoài, đi xuất khẩu lao động gửi tiền về gia đình.

Theo thống kê từ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, 2 tháng đầu năm 2022 tỉnh này có khoảng 2.000 xe đăng ký mới các loại (Ảnh: N.D).

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, năm 2021, lượng kiều hối gửi về địa phương ước tính khoảng 500 triệu USD, giảm khoảng 50 triệu USD so với trước do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng đây là một con số ấn tượng đối với một tỉnh nghèo như Nghệ An.

Mặt khác, thu nhập ngày càng tăng, giá xe ô tô ngày càng tiệm cận với thu nhập của một bộ phận không nhỏ người dân. Theo khảo sát, người dân Nghệ An chủ yếu mua các dòng xe phổ thông dao động từ 400-700 triệu đồng, xe sang và siêu sang không nhiều.