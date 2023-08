Tìm thấy thi thể 2 mẹ con bị nước lũ cuốn trôi ở Sơn La

Ngày 16/8, Công an tỉnh Sơn La cho biết, vào 9h30 cùng ngày, Công an huyện Bắc Yên phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã tìm thấy cả 2 thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi sáng 13/8.

Các cơ quan chức năng tổ chức tìm thi thể các nạn nhân (Ảnh: Cao Thiên).

Trước đó, sáng 13/8, chị H.T.P. (53 tuổi) và con trai là cháu T.V.B. (10 tuổi, cùng ở huyện Bắc Yên) trên đường đi đào sắn về qua suối Lừm tại bản Lừm Thượng A, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên, bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi.

Sau khi nhận được thông tin, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên phối hợp với các xã khác huy động lực lượng tìm kiếm mẹ con chị P.

Lực lượng chức năng thăm hỏi động viên gia định nạn nhân (Ảnh: Cao Thiên).

Lực lượng chức năng huy động 20 thuyền, 350 người tham gia tìm kiếm nạn nhân. Công an huyện Bắc Yên đã huy động 20 cán bộ chiến sỹ cùng tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa bàn huyện Bắc Yên xảy ra mưa to.

Đến 17h ngày 15/8, các lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu B. và trong sáng 16/8 tìm thấy thi thể chị P.