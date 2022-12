Tìm thấy bộ xương nghi là công nhân mất tích trong vụ cháy ở Long An

Chiều 13/12, Công an tỉnh Long An cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện một bộ xương cháy đen ở hiện trường đám cháy thuộc khu vực Công ty TNHH công nghệ Silicon Vĩnh Phú trong khu công nghiệp Hải Sơn (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Đám cháy xảy ra vào khoảng 8h ngày 10/12 ở Công ty TNHH công nghệ Silicon Vĩnh Phú và Công ty Cổ phần dầu nhờn BPOIL. Thời điểm cháy, bên trong Công ty TNHH Công nghệ Silicon Vĩnh Phú có 15 công nhân đang làm việc.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: CTV).

Sau khi dập tắt đám cháy, cơ quan chức năng xác định có 1 công nhân mất tích là ông Nguyễn Văn Lợi (53 tuổi, ngụ tại ấp An Thạnh 2, xã Thạnh Đông 1, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang).

Sau 2 ngày tìm kiếm, công an mới phát hiện một bộ xương cháy đen. Hiện bộ xương đã được đưa đi giám định, đang chờ kết quả.

Ngày 12/12, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cũng đã đến bệnh viện để thăm hỏi, động viên tinh thần các công nhân bị bỏng trong vụ cháy này. UBND tỉnh Long An hỗ trợ mỗi công nhân bị thương số tiền 12 triệu đồng.