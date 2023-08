Tìm thân nhân người đàn ông đi xe đạp bị ô tô tông tử vong

Chiều 17/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân bị tai nạn giao thông tử vong trên đường trung tâm TP Tân An.

Do nạn nhân chạy xe đạp không giấy tờ tùy thân nên khi công an khám nghiệm xong hiện trường, tử thi vẫn chưa có thân nhân đến nhận.

Hiện trường tai nạn giao thông chưa tìm được thân nhân của nạn nhân (Ảnh: Huyền My).

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 16/8, trên đường Hùng Vương, phường 2, TP Tân An xảy ra tai nạn giao thông giữa ô tô du lịch 4 chỗ biển số 63A-183.xx và xe đạp. Hậu quả làm người đàn ông trung niên chưa rõ danh tính tử vong tại chỗ.

Bước đầu xác định, nạn nhân có độ tuổi 55-60, cao 165cm, tóc điểm bạc hơi dài, mặc áo thun ngắn tay màu cam, quần dài bằng vải màu đen.

Công an tỉnh Long An thông tin, nếu ai biết liên hệ địa chỉ số 46-48 đường Võ Văn Tần, phường 2, TP Tân An, điện thoại 02723.989.200.