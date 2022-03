Tìm người phụ nữ nhảy cầu lại phát hiện thêm thi thể nam thanh niên

Chiều 12/3, lãnh đạo Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể một người phụ nữ và một nam thanh niên dưới mố chân cầu Thuận Phước.

Trước đó, vào khoảng 13h cùng ngày, người đi đường phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy lên cầu Thuận Phước rồi bất ngờ trèo qua lan can cầu gieo mình xuống sông tự tử. Do sự việc diễn ra quá nhanh nên người đi đường không thể can ngăn kịp thời.

Nhận tin báo, Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Đà Nẵng) phối hợp với Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an quận Hải Châu) nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Sau khi sử dụng ca nô tiếp cận mố cầu Thuận Phước, lực lượng chức năng phát hiện chị T.T.L.T. (SN 1975, trú quận Hải Châu) đã tử vong dưới mố chân cầu Thuận Phước.

Đặc biệt, bên cạnh còn có thi thể của một nam thanh niên khác, được xác định là N.Đ.M. (SN 2003, quê Thái Bình).

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: H.N).

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra nhận định nạn nhân nam nhiều khả năng đã tự tử vào đêm hôm trước.

Hiện thi thể của chị T. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Còn thi thể của M. vẫn đang chờ người thân đến nhận.

Thông tin ban đầu, 2 nạn nhân này không có mối quan hệ liên quan. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mấy ngày vừa qua, tại cầu Thuận Phước liên tiếp xảy ra các vụ nhảy cầu tự tử và có ý định tự tử.

Cụ thể, sáng 8/3, người đàn ông 42 tuổi đã nhảy cầu Thuận Phước tự tử. Nạn nhân chính là người đàn ông "đu" lan can cầu Thuận Phước suốt 15 giờ đồng hồ dọa tự tử vào ngày 7/3. Sau khi được lực lượng chức năng và người thân vận động bỏ ý định tự tử và về nhà đêm 7/3, sáng hôm sau người này lại ra cầu nhảy xuống sông.

Trưa 10/3, Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã ngăn cản thành công ông N.N.K. (SN 1936, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) có ý định nhảy cầu Thuận Phước tự tử và đưa cụ về nhà.

Qua tìm hiểu được biết, ông K. thấy mình tuổi già, đau ốm, bệnh tật, không muốn làm phiền con cháu nên đã nghĩ quẩn, ra cầu Thuận Phước để tự tử.

Tiếp đến, tối 11/3, người dân và lực lượng chức năng cũng đã kịp thời giải cứu một cô gái leo qua thành cầu Thuận Phước có ý định nhảy xuống sông Hàn.

Cô gái tên V.N.H.Y. (SN 1990, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Nguyên nhân khiến cô gái có ý nghĩ dại dột này được cho là do buồn chuyện gia đình.