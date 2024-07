Triển khai Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2024

Triển khai trong 2 năm 2022 - 2023, Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam là một trong những chương trình truyền cảm hứng và được quan tâm hàng đầu, liên quan đến an toàn giao thông tại Việt Nam.

Chương trình để lại nhiều dấu ấn, nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng, sự quan tâm của Bộ Công An; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các sở ban ngành. Mục tiêu xuyên suốt là nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, truyền thông những vấn đề "nóng" trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được xã hội quan tâm, huy động sức mạnh trí tuệ của mọi tầng lớp để đưa ra giải pháp giúp giải quyết thực trạng giao thông đường bộ tại Việt Nam theo hướng văn minh, hiện đại, an toàn.

Ban tổ chức, Ban Giám khảo cùng các vị khách mời, đơn vị tài trợ, cố vấn và các tác giả đạt giải chụp ảnh kỷ niệm, mừng thành công của Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2023 (Ảnh: BTC).

Năm 2024, báo Dân trí phối hợp Công ty Ô tô Toyota Việt Nam triển khai Diễn đàn An toàn giao thông Việt Nam, kỳ vọng là cầu nối giữa cơ quan quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông với người dân; tìm kiếm, phát triển những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo để giải quyết các vấn đề của giao thông Việt Nam.

Diễn đàn An toàn giao thông gồm hai hoạt động song hành, là Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông và chuỗi tọa đàm với sự tham gia của đại diện bộ ngành, cơ quan quản lý.

Thông qua chuỗi tọa đàm, chuyên gia thảo luận và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, giảm các vấn đề về an toàn giao thông đang xảy ra ở Việt Nam, trách nhiệm của người dân trong việc đóng góp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Những thách thức của Việt Nam để kiến tạo nền giao thông văn minh, an toàn hơn; giới thiệu các ứng dụng, sản phẩm chuyển đổi số đã thực hiện tốt nhằm cải tiến giao thông ở trong nước và nước ngoài… cũng sẽ được bàn luận.

Đồng thời, Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam tiếp tục khởi động năm thứ 3. Lễ phát động cuộc thi diễn ra vào ngày 25/7, tại Hà Nội.

Cuộc thi được tổ chức trên quy mô toàn quốc, tìm kiếm ứng dụng công nghệ quản lý giao thông, cảnh báo giảm thiểu vi phạm quy định, luật giao thông đường bộ và nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

Cuộc thi năm nay do báo Dân trí cùng Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp tổ chức, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tài trợ và có sự đồng hành tư vấn của chuyên gia từ nhiều trường đại học, chuyên gia ngành giao thông.

Cuộc thi dự kiến có 3 vòng, gồm vòng nộp hồ sơ, vòng sơ loại, vòng Hakathon - Chung kết diễn ra từ tháng 7 đến tháng 10/2024. Các đội thi cần có bản mô tả giải pháp cũng như xây dựng mô hình (demo) dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia (mentor) để nhận giải thưởng gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và 1 giải do khán giả bình chọn.

Lễ trao giải tổ chức vào cuối tháng 10 tại Hà Nội.