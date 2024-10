Tiêu hủy 51 con hổ, sư tử và báo nhiễm cúm A/H5N1 tại Long An và Đồng Nai

Chiều 3/10, dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp UBND phường Phước Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cùng ban lãnh đạo Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài tổ chức tiêu hủy số hổ, báo chết do nhiễm cúm A/H5N1 trong khuôn viên khu du lịch này. Việc tiêu hủy sớm nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh cúm A/H5N1 sang các loài động vật khác.

Sáng cùng ngày, tại cuộc họp của cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai gồm Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an TP Biên Hòa, UBND phường Phước Tân và lãnh đạo Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài đã thống nhất phương án tiêu hủy số hổ, báo đã chết.

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tiêu hủy hổ nhiễm cúm A/H5N1 tại Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo thông tin từ Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, sau khi hổ và báo chết, đơn vị đã tiến hành khử trùng và bảo quản xác động vật trong các thùng container đông lạnh để chờ kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên, do lượng container đã quá tải, đơn vị đã đề xuất cơ quan chức năng cho phép tiêu hủy.

Đoàn liên ngành cũng yêu cầu Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh trong đàn, cách ly các con bệnh, thực hiện nghiêm ngặt việc tiêu độc khử trùng hàng ngày và hạn chế người tiếp xúc với khu vực nguy cơ. Nhân viên phải được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ và theo dõi sức khỏe những người có tiếp xúc với hổ, báo chết để có biện pháp xử lý kịp thời.

Theo Nghị định 160 của Chính phủ, việc xử lý động vật hoang dã thuộc loài nguy cấp, quý hiếm bị chết có hai hướng: chuyển giao cho cơ quan khoa học hoặc tiêu hủy nếu chết do bệnh dịch. Đến nay, tại hai tỉnh Long An và Đồng Nai đã có 47 con hổ, 1 con báo và 3 con sư tử chết nghi do nhiễm cúm A/H5N1.

Tại Long An, 27 con hổ và 3 con sư tử bị chết nghi nhiễm cúm A/H5N1 tại Vườn thú Mỹ Quỳnh ở xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa đã được cơ quan chức năng tiêu hủy.