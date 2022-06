Tối 24/6, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) chủ trì Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.

Dự lễ phát động còn có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; các vị lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu ấn nút phát động, tiếp nhận ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương. (Ảnh: Minh Ngân).

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp và tuyệt đối của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước, công tác phòng, chống tội phạm đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tội phạm về trật tự xã hội liên tục được kéo giảm, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống tội phạm. (Ảnh: Minh Ngân).

Trong cuộc đấu tranh đầy cam go, quyết liệt với các loại tội phạm, các lực lượng chức năng luôn chủ động, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó; nhiều tấm gương anh dũng hy sinh, bị thương khi làm nhiệm vụ để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng Công an nhân dân có 31 người hy sinh, gần 750 người bị thương và nhiều người bị phơi nhiễm HIV trong khi thi hành công vụ.

Bộ trưởng Tô Lâm (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) và ông Đỗ Văn Chiến (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các ngân hàng, doanh nghiệp, tổng công ty đã trao tặng, ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương (Ảnh: Minh Ngân).

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, căn cứ quy định của pháp luật và xuất phát từ thực tiễn nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm để trợ cấp đột xuất cho các gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản và chi thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân (bao gồm cả lực lượng chức năng và người dân) có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.

Quỹ phòng, chống tội phạm là Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách; vốn điều lệ khi thành lập Quỹ được hỗ trợ từ ngân sách của Nhà nước và được bổ sung bằng nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Từ đầu năm 2019 đến nay, Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương đã chi trợ cấp đột xuất, khen thưởng cho hơn 5.000 tập thể, cá nhân và gia đình trên cả nước, với tổng số tiền trên 73 tỷ đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo 138/CP phát động tại buổi Lễ. (Ảnh: Minh Ngân).

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ban Chỉ đạo 138/CP, tính đến ngày 24/6/2022, đã có gần 2.000 tập thể, cá nhân đã ủng hộ, cam kết ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương với tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đối với Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương và cam kết tổng hợp đầy đủ các khoản ủng hộ, công khai minh bạch, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Ngay tại buổi Lễ, thay mặt Ban Chỉ đạo 138/CP, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã phát động và kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ở nước ngoài tiếp tục quan tâm, ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương và chung tay phòng, chống tội phạm; xây dựng được một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.