Tịch thu xe ba gác chở vỏ ô tô chắn ngang đường ở TPHCM

Ngày 25/8, Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT TPHCM đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L.C.T. (40 tuổi, quê Thanh Hóa), tài xế ba gác chở ô tô phía sau gây cản trở giao thông.

Tại cơ quan công an, ông T. cho biết, chiều 21/8, ông mua lại vỏ ô tô cũ của người dân trên đường Thạnh Xuân 52, phường Thới An. Do gần nhà nên ông dùng xe ba gác chở về mà không tháo rời dẫn đến ùn tắc giao thông.

Xe ba gác chở ô tô gây cản trở giao thông ở phường Thới An (Ảnh: Cắt từ clip).

Qua làm việc, CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam tài xế về các lỗi chở hàng vượt quá khổ giới hạn cho phép của xe, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe. Tổng mức phạt của ông T. là 10 triệu đồng.

Ngoài ra, cảnh sát cũng xác định xe ba gác của ông T. không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có giấy tờ hợp pháp nên tiến hành tịch thu phương tiện theo quy định.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh xe ba gác chở ô tô 4 chỗ lưu thông trên đường, gây cản trở giao thông. Vụ việc được một tài xế xe tải quay lại sau đó đăng tải lên mạng xã hội.