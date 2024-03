Thuyền viên tử nạn ở Biển Đỏ được an táng tại quê nhà Hải Phòng

Sáng 25/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện gia đình cho biết, khoảng 20h tối 24/3, thi thể đại phó Đặng Duy Kiên (41 tuổi, ở Hải Phòng) đã được đưa về nhà riêng ở phường Đằng Lâm, quận Hải An.

Chị Lê Miền, vợ đại phó Kiên, cùng 2 con trai bên di ảnh anh Kiên (Ảnh: H.N.).

Đại diện đoàn thể công ty, chính quyền địa phương đã tới chia buồn, tiễn đưa cùng gia đình anh Đặng Duy Kiên.

Ngay trong tối qua, gia đình đã đưa thi thể anh Kiên về quê ở xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) để làm lễ tang và an táng tại đây.

Trước đó sáng 6/3, tàu hàng True Confidence đang hành trình chở hàng hóa từ Trung Quốc đến Arab Saudi, khi qua vùng Biển Đỏ thì bị lực lượng Houthi tấn công bằng tên lửa.

Tối 24/3, người thân và đồng nghiệp, bạn bè đã đến chia buồn với gia đình (Ảnh: H.N.).

Vụ tấn công đã khiến 3 thuyền viên thiệt mạng, trong đó có một người Việt Nam là đại phó Đặng Duy Kiên.

3 thuyền viên Việt Nam còn lại trên tàu gồm Phạm Văn Thành (máy trưởng, 39 tuổi, quê ở quận Hải An, Hải Phòng), Nguyễn Văn Tảo (máy hai, 36 tuổi, quê ở Kinh Môn, Hải Dương) và Phùng Văn An (máy ba, 33 tuổi, quê huyện Vũ Thư, Thái Bình) bình an.