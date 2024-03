Thủy thủ trở về từ Biển Đỏ kể lại thời khắc tàu trúng tên lửa và bốc cháy

22h đêm 14/3, thủy thủ Nguyễn Văn Tảo, chức danh máy hai làm việc trên tàu hàng True Confidence trúng tên lửa của lực lượng Houthi hôm 6/3, đã trở về nhà ở Kinh Môn, Hải Dương.

Biết tin anh Tảo trở về an toàn, ngay trong đêm qua, nhiều người thân đã đến nhà thăm hỏi, chúc mừng anh và gia đình.

Sáng nay (15/3), nhà anh Tảo vẫn rất đông người đến thăm hỏi, chúc mừng anh tai qua nạn khỏi.

Anh Tảo bên con gái đầu (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trở về nhà sau chặng đường dài, phải quá cảnh qua nhiều nước, mặc dù khá mệt nhưng được gặp lại người thân sau chuyến đi biển kinh hoàng, gương mặt anh Tảo rạng ngời niềm vui.

Anh kể, hơn 10 năm làm nghề đi biển, cũng thường xuyên đi qua vùng Biển Đỏ, nhưng đây là chuyến đi biển "nhớ đời" nhất.

Thời điểm tàu gặp nạn là lúc anh Tảo đang nghỉ trưa trong phòng, anh giật mình bởi tiếng nổ lớn. Cửa chính phòng ngủ bị kẹt không mở được, sức ép của tên lửa làm cửa sổ bị vỡ, anh vội thoát ra ngoài qua lối đó.

Nhớ lại thời khắc kinh hoàng, anh kể "Tôi nhìn qua cửa sổ thấy khói đen bốc lên. Tôi không kịp cầm theo đồ dùng cá nhân, vội lấy chiếc áo phao và ra phía sau tàu tập trung. Sau đó chúng tôi thả bè cứu sinh và cùng nhau nhảy xuống biển".

Bè cứu sinh xuôi theo dòng hải lưu trên biển mỗi lúc một xa con tàu đang bốc cháy ngùn ngụt. Trên bè cứu sinh, thuyền trưởng người Ấn Độ động viên mọi người hãy bình tình, họ liên tục dùng thiết bị liên lạc chuyên dụng để phát tín hiệu cầu cứu.

Lúc đó, anh Tảo và đồng nghiệp rất lo lắng, đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất xảy ra, nhưng sau khoảng 2 giờ lênh đênh trên biển, anh mừng rỡ thấy lực lượng cứu hộ của quân đội Ấn Độ xuất hiện.

"Tàu chiến hải quân Ấn Độ dừng cách xa, họ đưa trực thăng đến trước để cứu chúng tôi. Tàu chiến cũng thả 2 xuồng máy chạy đến đưa chúng tôi lên tàu. Khi nhìn thấy trực thăng, tàu chiến của hải quân Ấn Độ, chúng tôi vui mừng lắm, biết là mình sẽ sống", anh Tảo kể.

Nhắc đến người đồng nghiệp xấu số, đại phó Đặng Duy Kiên (41 tuổi, ở Hải Phòng), giọng anh Tảo chùng xuống. Anh nói anh Kiên bị bỏng nặng, dù đã nhanh chóng được đưa xuống bè cứu sinh nhưng vẫn không qua khỏi.

Ngoài anh Tảo, máy trưởng Phạm Văn Thành (39 tuổi, ở quận Hải An, Hải Phòng) và máy ba Phạm Văn An (33 tuổi, ở Vũ Thư, Thái Bình) đều an toàn.

Các thủy thủ Việt Nam may mắn sống sót và thi thể anh Kiên đã được đưa về thành phố cảng của Djibouti ở Đông Phi. Tuy nhiên, toàn bộ giấy tờ tùy thân của họ đều thất lạc.

Được sự hỗ trợ của Đại sứ quán và cơ quan hữu quan, các thuyền viên đã được trao hộ chiếu mới và 3 thuyền viên Việt Nam đã về nước trong ngày 14/3.

Nước sở tại cũng đã làm giấy chứng tử cho anh Kiên, các bên liên quan đang làm thủ tục để sớm đưa thi thể anh Kiên về với gia đình.

"Tôi làm việc cho nhiều công ty khác nhau và cũng thường xuyên đi qua vùng Biển Đỏ. Nhưng chuyến này chúng tôi mới nhận thông báo là khu vực Biển Đỏ đang căng thẳng quân sự. Biết nguy hiểm nhưng hải trình của tàu đã mặc định như vậy, trước khi đi qua khu vực này chúng tôi chỉ cầu mong cho bình an", anh Tảo nhớ lại.

Tàu True Confidence bị tên lửa của Houthi tấn công ở phía tây Vịnh Aden ngày 6/3 (Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ).

Chuyến đi biển lần này của anh Tảo dự kiến kéo dài 8 tháng, anh lên tàu làm việc từ hôm 30/1. Anh cho biết trước mắt sẽ ở nhà nghỉ ngơi vài tháng rồi mới tính chuyện đi biển tiếp.