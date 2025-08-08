Thuyền không người lái trôi vào bờ, ông lão 72 tuổi mất tích

Ngày 8/8, lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng xác nhận, dân quân của phường đã phối hợp với nhiều lực lượng địa phương khác tìm kiếm người mất tích trên biển.

Trước đó chiều 7/8, người dân tại thôn Long Thạnh, xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng phát hiện chiếc thuyền trôi dạt vào bờ nhưng không có người điều khiển.

Chiếc thuyền trôi dạt vào bờ nhưng không có người điều khiển (Ảnh: Tam Tiến).

Thời điểm phát hiện trên thuyền có ít hải sản, tư trang cá nhân và điện thoại lưu thông tin ông P.Đ.H. (SN 1953, trú tại phường Quảng Phú).

Nghi vấn nạn nhân đã gặp nạn trên biển, người dân trình báo sự việc đến cơ quan chức năng và người nhà của ông P.Đ.H. để tìm kiếm.

Một người thân trong gia đình nạn nhân cũng xác nhận với phóng viên Dân trí về sự mất tích của ông P.Đ.H.. Người này cho biết lần cuối bắt gặp ông H. ra khơi đánh cá vào khoảng 3h ngày 7/8.

Tiếp nhận thông tin, ngay từ tối 7/8, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch, các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, chia thành nhiều mũi, sử dụng đèn pin để tìm kiếm dọc tuyến ven biển từ xã Tam Hải đến xã Thăng An.

Lực lượng sử dụng đèn pin để tìm kiếm dọc tuyến ven biển từ xã Tam Hải đến xã Thăng An (Ảnh: Nguyễn Việt).

Trong khi đó, nhiều người dân cũng chia sẻ thông tin người mất tích trên mạng xã hội để các tàu thuyền đánh bắt trên địa bàn thành phố hỗ trợ tìm kiếm.

Lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú cho biết đến thời điểm hiện tại chưa tìm được tung tích của người có thông tin nêu trên.