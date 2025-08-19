Thượng úy “Mặt Sắt” và những đêm lặn tìm nạn nhân dưới đáy sông

Xuyên đêm ngâm mình dưới đáy sông

Gần 10 năm công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa), Thượng úy Lê Văn Dũng (SN 1994) được đồng đội gọi với cái tên thân mật là Dũng “Mặt Sắt”.

Thượng úy Dũng đang là một trong những nhân tố điển hình của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông, phường Sầm Sơn.

Thượng úy Lê Văn Dũng (Ảnh: Thanh Tùng).

Biệt danh Dũng "Mặt Sắt” bắt nguồn từ gương mặt kiên nghị, có phần lạnh lùng của anh, cùng bảng thành tích dày đặc khi tham gia các cuộc thi cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh và toàn quốc.

“Nhiều lần tham gia các kỳ thi tôi đều đạt thành tích cao nên mọi người đặt cho tôi biệt danh Dũng "Mặt Sắt". Tôi nghĩ có thể do tính chất khắc nghiệt của các cuộc thi khiến mọi người liên tưởng đến biệt danh này”, Thượng úy Dũng chia sẻ.

Đam mê ngành cứu hỏa từ thời học cấp 3, anh cho biết phải trải qua hai kỳ thi mới đỗ vào Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Năm 2016, khi mới ra trường, anh được phân công làm công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ban đầu, khi tiếp xúc với các vụ đuối nước, chàng trai trẻ không khỏi e ngại, thậm chí rùng mình mỗi khi phải vớt thi thể nạn nhân.

Đến nay, sau gần 10 năm gắn bó với nghề, anh đã tham gia vớt hàng chục thi thể, có vụ rất khó, chỉ cần anh ra tay là tìm thấy. “Ngày đầu cũng sợ, nhưng dần thành quen. Khi tham gia cứu nạn cứu hộ, tôi chỉ nghĩ phải nỗ lực hết mình để sớm tìm thấy thi thể, giúp thân nhân nạn nhân bớt khổ”, anh Dũng nói.

Làm lính cứu hỏa, nhiều đêm trắng các cán bộ chiến sĩ phải ngâm mình dưới nước tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ảnh: Cao Hường).

Anh cho biết do đặc thù công việc, chuyện đi sớm về khuya, thậm chí tìm kiếm xuyên đêm là điều diễn ra thường xuyên. Trong gần một thập kỷ theo nghề, anh trải qua vô vàn kỷ niệm, nhưng nhớ nhất là vụ nổ tàu cá năm 2019 ở xã Hải Châu (huyện Tĩnh Gia cũ). Chuyến đi bắt đầu từ 0h và kết thúc khi mặt trời ló rạng.

“Vụ đó khiến tôi nhớ nhất. Trong đêm, tôi và đồng đội dầm mình hơn 4 tiếng để tìm kiếm 3 thi thể nạn nhân dưới sông sâu. Tôi vớt được 2 trong số 3 người mất tích”, anh nhớ lại.

Thượng úy Dũng cho hay việc ngụp lặn trong môi trường đêm tối là cực kỳ nguy hiểm. Nếu vô tình vướng đá ngầm, gốc cây, hay dây neo tàu, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dù có nhiều kinh nghiệm, Thượng úy Dũng cũng không ít lần đối diện với lằn ranh sinh - tử.

“Có lần đang lặn thì vướng vào dây neo thuyền. Lúc đó tôi hơi hoảng, nhưng kịp bình tĩnh và tự gỡ rối. "Người nhái" khi dưới nước chỉ có một mình nên nếu gặp sự cố phải thật bình tĩnh, nếu không có thể gặp tai nạn, thậm chí mất mạng”, anh chia sẻ.

Lực lượng cứu hỏa tìm thấy thi thể nạn nhân bị đuối nước (Ảnh: Cao Hường).

Sau mỗi vụ việc, điều khiến anh bối rối nhất chính là ánh mắt nóng lòng chờ đợi của người thân nạn nhân. “Chúng tôi phải cố gắng hết sức để tìm thấy thi thể càng sớm càng tốt, giúp gia đình họ hoàn thành tâm nguyện với người đã khuất”, anh xúc động nói.

Gần 10 năm chưa có một cái Tết trọn vẹn

Ngoài nhiệm vụ tìm kiếm thi thể người đuối nước, người lính cứu hỏa như anh Dũng còn phải xông pha vào những vụ cháy để dập lửa, cứu người và tài sản.

“Trực tiếp tham gia chữa cháy mới hiểu hết vất vả của nghề này. Lính cứu hỏa chỉ mong một ngày được "thất nghiệp", bởi mỗi lần ra hiện trường là lại có tai nạn, mất mát đau thương xảy ra”, Thượng úy Dũng chia sẻ.

Thượng úy Lê Văn Dũng trong một buổi thi đấu khắc nghiệt (Ảnh: Cao Hường).

Anh chia sẻ gần 10 năm qua, chưa có một cái Tết trọn vẹn bên gia đình. Có năm, đúng đêm 30 Tết, anh em trong đội nhận tin cháy và phải xuyên đêm xử lý.

"Xác định theo đuổi đam mê với ngành cứu hỏa, chúng tôi chấp nhận hy sinh vì sự bình an của người dân. Bởi vậy, vào những dịp lễ, Tết, anh em cứu hỏa chúng tôi càng phải nỗ lực và tập trung cao độ để phòng khi có sự cố xảy ra bất ngờ", Thượng úy Dũng nói.

Với Thượng úy Dũng, phương tiện chữa cháy là yếu tố quan trọng bậc nhất trong công tác.

“Xe chữa cháy không chỉ là công cụ mà còn là người bạn đồng hành trên mọi mặt trận. Xe phải được bảo dưỡng kỹ lưỡng, luôn sẵn sàng 24/24, vì chỉ một trục trặc nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người khác. Vì vậy, anh em chúng tôi luôn tâm niệm “Yêu xe như con, quý xăng như máu””, anh Dũng nói.

Với những người lính cứu hỏa, họ luôn tâm niệm "Yêu xe như con, quý xăng như máu" (Ảnh: Thanh Tùng).

Chàng Thượng úy trẻ cũng tâm sự, nhiều năm công tác, anh đã trải qua không ít sự cố, tai nạn nghề nghiệp. Nhưng sự cố khiến anh nhớ nhất là lần tham gia đắp đê ở cảng Nghi Sơn, anh gặp tai nạn do bị tôn, xà gồ đè trúng người, mắc kẹt và bất tỉnh.

“Tôi được anh em đưa lên xe cứu thương, chở về Bệnh viện đa khoa tỉnh giữa đêm mưa bão. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã nằm trên giường bệnh”, anh nói và nhấn mạnh dù gian nan, hiểm nguy nhưng vẫn cháy hết mình vì đam mê với nghề lính cứu hỏa.

Bên cạnh những cống hiến trong chuyên môn, Thượng úy Lê Văn Dũng còn là “vua giật giải” tại các kỳ thi ngành cứu hỏa. Anh nhiều lần được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh.

Tại Đại hội thể thao cảnh sát và cứu hỏa thế giới diễn ra tại thành phố Birmingham, bang Alabama, Hoa Kỳ, có sự tham gia của 70 quốc gia vào tháng 6 vừa qua, Thượng úy Dũng và một đồng đội tại Công an tỉnh được chọn vào đội tuyển quốc gia gồm 19 người. Sau 45 ngày tập luyện khắc nghiệt, đội anh đạt giải Nhì toàn đoàn.

Thượng úy Dũng cùng đồng đội tham gia (hàng đầu bên phải) Đại hội thể thao cảnh sát và cứu hỏa thế giới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vào tháng 5 năm nay, anh và đồng đội giành Huy chương Vàng nội dung đồng đội 4x100m vượt chướng ngại vật, cứu người.

Gần đây, tại Đại hội Khỏe Vì An ninh Tổ quốc lần thứ IV và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần VI, anh đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa và giành huy chương bạc ở nội dung vật cản.