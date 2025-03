Thượng tá Khoàng Văn Thương làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu

Sáng 7/3, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Khoàng Văn Thương, Chánh Văn Phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, trao quyết định bổ nhiệm cho Thượng tá Thương (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an tỉnh Lai Châu, Thượng tá Khoàng Văn Thương (53 tuổi, ở huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có 34 năm công tác tại Công an Lai Châu, kinh qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, đánh giá cao những đóng góp của Thượng tá Khoàng Văn Thương trên các cương vị công tác trước đây, đồng thời mong muốn trên cương vị mới, Thượng tá Thương sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm.

Thượng tá Khoàng Văn Thương phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Công an cung cấp).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu bày tỏ sự trân trọng và biết ơn với sự tin tưởng của Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Thượng tá Thương cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy kinh nghiệm công tác, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu để triển khai hiệu quả các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.