Thưởng nóng cho lực lượng phá nhanh vụ án bắn 2 nữ lao công

Sáng 9/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã trao bằng khen kèm tiền thưởng 100 triệu đồng cho Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, ông Minh đánh giá cao việc điều tra, truy bắt nhanh 2 nghi phạm dùng súng bắn các nữ lao công vào rạng sáng 5/10, tại đường Phạm Văn Đồng (TP Quảng Ngãi). Việc này thể hiện tinh thần quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm của Công an Quảng Ngãi, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng khen thưởng cho phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) và Công an TP Quảng Ngãi; tặng giấy khen 2 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy bắt tội phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trao bằng khen kèm tiền thưởng 100 triệu đồng cho Công an tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 1h ngày 5/10, 2 lao công đang thu gom rác trên đường Phạm Văn Đồng (phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) bị 2 thanh niên vô cớ đánh đập, dùng súng bắn nhiều phát vào chân, đùi.

Công an xác định, nghi phạm là Nguyễn Đức Nga (23 tuổi) và Trần Viết Đông (24 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Nam). Cả hai tạm trú tại thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi).

Lực lượng cảnh sát hình sự tập trung truy tìm từ nơi thường trú của các nghi phạm tại xã Tam Thái (huyện Phú Ninh) và thị trấn Tiên Kỳ (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), cũng như nơi tạm trú tại thị trấn La Hà.

Các tuyến đường ra khỏi tỉnh Quảng Ngãi được công an kiểm soát. Đúng như dự đoán, sau khi gây án, các nghi phạm chạy xe máy lên huyện miền núi Ba Tơ nhằm rời tỉnh Quảng Ngãi.

Khoảng 7h ngày 6/10, cảnh sát hình sự đã bắt được Nga và Đông khi cả hai đang di chuyển qua thôn Làng Mạ (xã Ba Tô, huyện Ba Tơ).

Các nghi phạm khai nhận bị 2 lao công nhắc nhở khi nẹt pô xe máy nên bực tức. Sau đó, chúng về phòng trọ lấy súng quay lại đánh đập, bắn nhiều phát vào chân, đùi 2 nữ lao công.