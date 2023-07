Thủ tướng yêu cầu Long An chú trọng phát triển hạ tầng giao thông

Đoàn công tác Chính phủ đi cùng có Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được, Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua tỉnh Long An (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Trên công trường, Thủ tướng đã nghe báo cáo về tiến độ của dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua địa phận tỉnh Long An, đồng thời thăm hỏi, động viên các kỹ sư, công nhân đang thi công tại đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, việc xây dựng hoàn thành đường Vành đai 3 TPHCM sẽ kết nối các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, xây dựng hệ thống đô thị hiện đại, bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Long An thực hiện các công tác sau trong quá trình thực hiện dự án Vành đai 3 TPHCM trên địa bàn tỉnh.

Trước hết, Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho dự án (hiện đã đạt 97%) theo hướng ưu tiên tái định cư tại chỗ, nhằm bảo đảm người dân có nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Bên cạnh đó, tỉnh phải giao trực tiếp các mỏ nguyên vật liệu xây dựng thông thường cho nhà thầu thi công các dự án, không qua trung gian, đồng thời làm tốt việc giải phóng mặt bằng và làm đường hậu cần để khai thác các mỏ này.

Với các nhà thầu, Thủ tướng chỉ đạo đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm phải ra sản phẩm, có hiệu quả cân, đong, đo đếm được; nói không với tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm công khai, minh mạch; huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị… để tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công "3 ca 4 kíp", bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường dự án, tránh đội vốn.

Địa phương, các cơ quan liên quan, các nhà thầu thi công, tư vấn, giám sát cần phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh và luôn lắng nghe các ý kiến của người dân trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị công bố quy hoạch xúc tiến đầu tư tại Long An sáng 25/7 (Ảnh: Huyền My).

Ngoài Vành đai 3, Thủ tướng còn đề cập đến vai trò giao thông của địa phương tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Long An sáng cùng ngày.

"Cơ sở hạ tầng của tỉnh đang dần hoàn thiện, đặc biệt là hạ tầng giao thông", Thủ tướng đánh giá.

Xương sống mạng lưới đường bộ của tỉnh Long An là các tuyến đường cao tốc, tuyến quốc lộ dọc và ngang gồm: cao tốc TPHCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành; các quốc lộ 1A, 62, 50, N1, N2…

Đối với các tuyến cao tốc dọc, có dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đang trong giai đoạn hoàn thiện. Khi hoàn thành cao tốc sẽ giúp giao thông liên vùng miền Tây và vùng Đông Nam Bộ không cần quá cảnh qua TPHCM.

Đồng thời, dự án cũng góp phần làm giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 1A, quốc lộ 51 và rút ngắn thời gian đi từ Long An đến TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cao tốc TPHCM - Trung Lương tương lai sẽ được mở rộng thêm 4 làn xe để đạt quy mô 8 làn xe cao tốc và 2 làn dừng khẩn cấp, giảm tình trạng ùn tắc, tai nạn.

Bên cạnh đó có tuyến quốc lộ 50B là trục động lực kết nối TPHCM - Long An - Tiền Giang, hay nói một cách rộng hơn là thêm một tuyến đường kết nối 2 vùng đồng bằng sông Cửu Long với vùng Đông Nam Bộ.

Tuyến này khi hoàn thành tạo trục kết nối giao thông với các tuyến Vành đai 3 TPHCM, Vành đai 4 TPHCM, góp phần tăng cường kết nối tới các cửa ngõ quốc tế bằng đường biển (cảng Hiệp Phước, cảng nước sâu Thị Vải - Cái Mép, cảng Long An) và đường hàng không (sân bay quốc tế Long Thành).

Bên cạnh các cao tốc dọc nói trên, thì các cao tốc ngang trong tương lai sẽ được hình thành.

Sau khi đến công trường kiểm tra tiến độ, Thủ tướng nhắc lại mục tiêu của dự án trọng điểm quốc gia đường Vành đai 3 đi qua TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An; hoàn thành tuyến đường này sẽ kết nối các tỉnh, thành phố vùng kinh tế động lực phía Nam với Long An nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Sắp tới, tỉnh cũng phấn đấu khởi công xây dựng và hoàn thành dự án đường Vành đai 4 TPHCM. Dự án đi qua TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương và Long An.

Đường Vành đai 3 và 4 TPHCM đi qua Long An (Đồ họa: Ngà Trịnh).

Để phát huy hết tiềm năng của tỉnh Long An, Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần tập trung các giải pháp cụ thể vào việc phát triển hệ thống đô thị, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng xã hội, nhất là hạ tầng giao thông để tạo ra không gian mới để phát triển; đẩy mạnh hợp tác đầu tư công - tư đối với các hạ tầng giao thông chiến lược; nâng cao hiệu quả các cảng biển, đẩy mạng hạ tầng để phát triển logistics, thúc đẩy logistics cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Trong hội nghị, lãnh đạo tỉnh Long An cũng trao biên bản ghi nhớ các doanh nghiệp đã quan tâm vào nghiên cứu đầu tư phát triển các dự án hạ tầng giao thông tại địa bàn tỉnh.

Đó là các nhà đầu tư góp phần lập đề xuất dự án đường Vành đai 4 TPHCM đoạn qua Long An dài khoảng 74,5km, khái toán tổng mức đầu tư khoảng 45.800 tỷ đồng, dự kiến thực hiện giai đoạn 2023-2028.

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM qua tỉnh Long An dài 6,84km, điểm đầu tại ranh TPHCM - Long An, điểm cuối tại nút giao giữa đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, TPHCM - Trung Lương, đi qua các xã Mỹ Yên, Tân Bửu, Tân Hòa thuộc huyện Bến Lức (Long An).

Trước đó, lễ động thổ dự án đường Vành đai 3 TPHCM qua địa phận tỉnh Long An được tổ chức vào ngày 30/6.

Trong buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, đã yêu cầu đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế cần huy động thiết bị hiện đại nhất, đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm nhất để thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An đề nghị, UBND huyện Bến Lức tiếp tục tập trung thực hiện các khối lượng còn lại của công tác giải phóng mặt bằng, nhất là việc thực hiện chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân phải thực sự hợp lý, thỏa đáng và nhanh nhất có thể.

Huyền My