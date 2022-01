Thủ tướng: Ưu tiên hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh như vậy trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường ngày 13/1, nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/01/1950 - 18/01/2022).

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển

Tại cuộc điện đàm, trong không khí tình cảm, cởi mở, tin cậy và thực chất, hai Thủ tướng đã cùng nhìn lại những thành quả của quan hệ Việt - Trung trong năm qua; đi sâu trao đổi các biện pháp thiết thực nhằm củng cố tình hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc về những thành tựu quan trọng trong phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng quan hệ song phương phát triển lành mạnh, hiệu quả có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước, có lợi cho duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã thông báo, sau 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của nhiều thế hệ lãnh đạo và hiện nay là chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam tiếp tục xây dựng, bổ sung và ngày càng hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Ảnh: TTXVN).

Thủ tướng Lý Khắc Cường thể hiện đồng tình với các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam; mong muốn củng cố tình hữu nghị truyền thống, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt không ngừng phát triển và đi vào chiều sâu.

Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định, Trung Quốc đánh giá cao và kiên định ủng hộ Việt Nam đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình Việt Nam.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng và nhất trí cho rằng, năm 2021, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển và đạt nhiều thành quả tích cực. Giao lưu tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên, đặc biệt là hai đồng chí Tổng Bí thư đã tiến hành điện đàm hai lần trong năm.

Tháo gỡ ùn tắc nông sản ở cửa khẩu biên giới

Tại cuộc điện đàm, hai Thủ tướng nhất trí, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, kim ngạch thương mại song phương đạt kỷ lục mới, ước đạt trên 160 tỷ USD năm 2021. Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đi vào vận hành thuận lợi. Đặc biệt, hai bên tích cực phối hợp tháo gỡ tình trạng ùn tắc nông sản ở khu vực cửa khẩu biên giới. Hợp tác phòng chống dịch bệnh là điểm sáng trong quan hệ hai nước, nhất là hợp tác về vaccine ngừa Covid-19. Hợp tác ASEAN - Trung Quốc đạt kết quả tích cực.

Về vấn đề ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hai bên cần phối hợp chặt chẽ và áp dụng các biện pháp hiệu quả, quyết liệt để tiếp tục giải quyết tình trạng này, bảo đảm giao thương thông suốt nhằm duy trì ổn định chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất giữa hai nước cũng như trong khu vực, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, để nhân dân và doanh nghiệp hai nước đón Tết ấm no, hạnh phúc. Thủ tướng đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa và đẩy nhanh mở cửa thị trường đối với một số loại nông sản, hoa quả của Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam đang quyết liệt thực hiện phương châm "an toàn để xuất khẩu, xuất khẩu phải an toàn".

Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh coi trọng và quan tâm những đề nghị của Việt Nam về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, coi đây là lĩnh vực quan trọng trong hợp tác hai bên. Sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính có thư gửi Thủ tướng Lý Khắc Cường và gặp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chỉ đạo các bộ ngành, địa phương Trung Quốc phối hợp giải quyết, đến nay tình hình giao thương hàng hóa tại cửa khẩu đã có cải thiện; đề nghị hai bên lập nhóm công tác chung để tiếp tục phối hợp giải quyết vấn đề này, tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng nông sản, hoa quả của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc và duy trì thương mại thông suốt giữa hai nước.

Về vấn đề biên giới lãnh thổ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, nhất là vấn đề nảy sinh; tiếp tục phát huy tốt các cơ chế đàm phán nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông; tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển theo tinh thần nhận thức chung cấp cao và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; tích cực thúc đẩy đàm phán xây dựng, sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Lý Khắc Cường bày tỏ mong muốn thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển giữa hai nước sớm đạt tiến triển thực chất, sẵn sàng cùng Việt Nam và các nước ASEAN tiếp tục nỗ lực sớm đạt COC.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả các kênh trao đổi về biên giới trên đất liền và vấn đề trên biển, thúc đẩy điểm đồng, xử lý các khác biệt, giữ gìn hòa bình, ổn định chung.