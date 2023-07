Thủ tướng: Long An cần tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp

Tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Long An sáng 25/7, các đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đã được trực tiếp đối thoại với lãnh đạo tỉnh, cập nhật thông tin về Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị công bố quy hoạch xúc tiến đầu tư tại Long An sáng 25/7 (Ảnh: Huyền My).

Long An là địa phương thứ 10 trên cả nước và là địa phương đầu tiên của khu vực phía Nam được phê duyệt quy hoạch, hướng tới mục tiêu đưa Long An sớm là trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá, địa phương này đã có bước tiến đáng kể khi tăng 6 bậc, vươn lên vị trí top 10 các tỉnh, thành phố có PCI tốt nhất năm 2022. Kết quả này thể hiện sự quyết tâm rất lớn của chính quyền tỉnh Long An trong việc cải thiện môi trường đầu tư tỉnh.

"Tôi có rất nhiều cảm xúc với Long An, về lịch sử và sự phát triển", Thủ tướng dành lời đầu trong bài phát biểu.

Theo Thủ tướng, Long An có nhiều chính sách đổi mới, là nơi hội tụ giao lưu văn hóa vùng miền và cả nước bạn Campuchia, mang tính kết nối vùng rất rõ giữa hành lang kinh tế miền Đông và miền Tây, trục Bắc - Nam, vành đai kinh tế ven biển. Với nền tảng truyền thống, thành quả sau 30 năm đổi mới, tỉnh nên tiếp tục phát huy để đem lại thành quả tốt nhất.

Thủ tướng cho rằng, thời gian tới đây Long An phải có chương trình hành động để cụ thể hóa quy hoạch. Trong đó, quản lý đảm bảo thống nhất giữa quy hoạch tỉnh với các quy hoạch chuyên ngành nhằm phát huy hiệu quả và đồng bộ trong quy hoạch, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Trong phát triển hệ thống đô thị, tỉnh cần đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng xã hội, nhất là hạ tầng giao thông để tạo ra không gian mới để phát triển, nhất là nâng cao hiệu quả các cảng biển.

Tỉnh cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, tăng năng suất cạnh tranh của các ngành nghề có thế mạnh, tiềm năng trên nền tảng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ngoài ra cần gia tăng giá trị hàm lượng tri thức, khai thác hiệu quả lợi thế so sánh, phát triển theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sáng tạo và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, Thủ tướng đề cập, Long An cần tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, công khai minh bạch, đối thoại, lắng nghe, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; cải thiện nhanh các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Các doanh nghiệp cần phải kinh doanh và đầu tư đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt văn hóa kinh doanh, đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động, tích cực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài và bền vững, đúng quy hoạch của tỉnh Long An để phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Tập trung vào cách ngành mà Long An đang hướng đến như: công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, vận tải, logistics, năng lượng tái tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch sinh thái, thân thiện với chính quyền các cấp; thẳng thắn, góp ý, kiến nghị mang tính xây dựng với chính quyền địa phương.

"Bằng năng lực kinh nghiệm, tỉnh và các nhà đầu tư cần chuyển hóa lợi thế, tiềm năng của Long An thành sản phẩm, công trình, giá trị cụ thể, góp phần tạo nên động lực phát triển chung với tinh thần lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì chia sẻ", Thủ tướng phát biểu.

Cũng trong hội nghị, Long An giới thiệu 13 dự án ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh gồm: Khu kinh tế cửa khẩu Long An; khu công nghiệp Phú An Thạnh; khu công nghiệp Việt Phát; khu công nghiệp Prodezi; khu phức hợp giải trí Khang Thông; khu đô thị Nam Long VCD; trung tâm công nghệ sinh học vùng Đồng Tháp Mười tại Long An; khu vực tiếp nhận kho vận, logistics - cảng Long An.

Ngoài ra còn xây dựng trung tâm kho vận lương thực tại vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Long An; trung tâm kho vận và dịch vụ logistics; phát triển chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Long An; đầu tư sản xuất và xây dựng các nhà máy chế biến khoai mỡ; nhà máy chế biến thanh long.

Ngoài ra, tỉnh đã trao quyết định chủ trương, giấy chứng nhận đầu tư, ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) với các nhà đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng, xã hội, văn hóa...