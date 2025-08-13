Thủ tướng gặp tập đoàn đầu tiên của Việt Nam xuất 5.000 UAV sang Hàn Quốc

Trưa 13/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và đại diện Tập đoàn CT Group về việc tham gia phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược và một số đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn.

CT Group là một trong những tập đoàn tư nhân trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Việt Nam, phấn đấu làm chủ các công nghệ tiên tiến nhất thế giới trong 9 ngành công nghệ cao, gồm: Bán dẫn; trí tuệ nhân tạo; máy bay không người lái; tiền số xanh; sàn tín chỉ carbon; nhà xếp không phát thải; ô tô điện - tàu điện, máy tính lượng tử; năng lượng mới; gene và tế bào; bản sao số (Digital Twin).

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với bộ, ngành liên quan và đại diện Tập đoàn CT Group về việc tham gia phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược và một số đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đây cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV) tại Việt Nam, dẫn đầu xu hướng đổi mới và định hình tương lai của nền kinh tế không gian cận biên (LAE - Low Altitude Economy).

Đặc biệt, ngày 12/8, CT Group đã ký kết đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV cho Hàn Quốc tại Seoul (Hàn Quốc), dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok.

Tại cuộc làm việc với Thủ tướng, CT Group đưa ra các cam kết mạnh mẽ, quy mô lớn về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các công nghệ chiến lược (UAV, xây dựng kinh tế không gian cận biên; công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi số toàn diện quốc gia, đầu tư hạ tầng công nghệ cao, công nghệ sinh học…); đồng thời nêu một số đề xuất, kiến nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh sự chủ động, chương trình đầu tư, phát triển của CT Group, với các dự án, định hướng phù hợp với chiến lược phát triển công nghệ lõi của Việt Nam, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tiếp tục tinh thần dấn thân, góp phần phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện các nghị quyết "bộ tứ trụ cột" của Bộ Chính trị (về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; xây dựng và thực thi pháp luật; hội nhập quốc tế).

Lãnh đạo Chính phủ cũng chúc mừng Tập đoàn đã xuất khẩu được một số sản phẩm công nghệ cao và đề nghị các bộ ngành có liên quan tiếp tục hỗ trợ, tiếp sức thêm cho CT Group.

Cho ý kiến về các đề xuất của CT, Thủ tướng cho biết các cơ quan đã và đang tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện những luật, nghị định, thông tư liên quan. Ông đề nghị CT tiếp tục góp ý, đề xuất về thể chế, cơ chế, chính sách.

Thủ tướng cho biết Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban; Chính phủ có Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban.

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về công tác phối hợp giữa các cơ quan.

Đại diện CT Group đưa ra các cam kết mạnh mẽ, quy mô lớn về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các công nghệ chiến lược (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ, các bộ ngành, địa phương cần xem xét, giải quyết, hỗ trợ CT Group trong triển khai xây dựng nhà máy; tiếp cận gói tín dụng ưu đãi 500.000 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hạ tầng chiến lược; hỗ trợ xây dựng thương hiệu; đặt hàng, khuyến khích sản xuất trong nước, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế.

Nhấn mạnh doanh nghiệp thành công thì đất nước thành công, Thủ tướng đề nghị CT Group tiên phong trong thực hiện các nghị quyết "trụ cột" của Bộ Chính trị, thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết thực hiện, đã làm, đã thực hiện là có sản phẩm, kết quả cụ thể, lượng hóa được".