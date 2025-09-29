Ông Trịnh Việt Hùng làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Sáng 29/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai thuộc phường Yên Bái đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, ông Phan Thăng An, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trịnh Việt Hùng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Lê Đức).

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030 có 65 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa I gồm 17 người.

Cụ thể, Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2025-2030. Bộ Chính trị cũng chỉ định các ông, bà Hoàng Giang, Trần Huy Tuấn, Nguyễn Tuấn Anh, Giàng Thị Dung giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Theo ông An, vừa qua Bộ Chính trị đã có chủ trương về việc điều động, phân công, chỉ định ông Trịnh Xuân Trường tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết định này sẽ được công bố và trao tại Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.