Thủ tướng: Bảo vệ Lăng Bác xứng đáng với tình cảm của dân tộc đối với Người

Dân trí Chiều 14/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác quản lý, bảo vệ và tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác quản lý, vận hành, bảo đảm kỹ thuật Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Dương Giang-TTXVN).

Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các bộ: Quốc phòng, Công an, Văn hóa, thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ và UBND thành phố Hà Nội.

Sau khi thăm, kiểm tra các công trình thuộc Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu đã làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh báo cáo với Thủ tướng về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm và đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2021. Trong đó, Ban Quản lý Lăng sẽ tổng kết Đề án "Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới"; kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018; triển khai kế hoạch xây dựng Pháp lệnh về Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữa Ban Quản lý Lăng với Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga; triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo"…

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại lời trong điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta", để khẳng định sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm của nhân dân ta đối với Người.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng cho rằng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình lịch sử, văn hóa đặc biệt giữa Thủ đô văn hiến và anh hùng. Các đơn vị được gìn giữ thi hài Người và quản lý các công trình thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt này là một vinh dự lớn. Những người làm việc ở đây được lựa chọn, đánh giá cao, được giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và là những người tiêu biểu về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thủ tướng hoan nghênh và biểu dương tinh thần hợp tác, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của các cơ quan được giao trong khu vực này trong suốt 50 năm qua, để khu di tích lịch sử này ngày càng khang trang, xứng đáng với tình cảm của nhân dân ta đối với Bác Hồ, xứng đáng là niềm tự hào của đất nước ta đối với bạn bè năm châu.

Thủ tướng nhấn mạnh, từ đầu năm đến nay, dù dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, song đất nước ta đã tổ chức thực hiện thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn nhân sự các cấp; kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng… Trong thành tích chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta có thành tích của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, đất nước ta tập trung vừa chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội, trong đó ưu tiên hàng đầu là chống dịch, vì có chống dịch được mới phát triển kinh tế và phát triển kinh tế mới có điều kiện chống dịch, với mục tiêu bảo đảm sức khỏe và tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Trong bối cảnh đó, cán bộ, nhân viên tại khu di tích lịch sử này phải phát huy những thành tích, thành tựu đạt được trong suốt những năm qua, tiếp tục bảo vệ thi hài Bác và quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thật tốt, với tinh thần "đã tốt rồi, tốt hơn nữa; đã cố gắng rồi, cố gắng hơn nữa" để thi hài Bác và các công trình được đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, bền vững, khang trang, xứng đáng với tình cảm của dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta đối với Hồ Chủ Tịch và xứng đáng với cống hiến to lớn của Người cho dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta.

Thủ tướng yêu cầu, cần có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng, đơn vị và UBND TP Hà Nội để bảo vệ an toàn khu di tích đặc biệt quan trọng này gắn với việc bảo vệ các cơ quan trọng yếu nhất của đất nước trong khu vực; đồng thời tạo cho nhân dân được thụ hưởng không khí yên bình, linh thiêng, khang trang, đẹp đẽ khi thăm viếng khu vực này.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh duy trì nền nếp công tác, văn hóa công sở, quản lý sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản công. Chủ động nêu cao tinh thần cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đoàn kết, sáng tạo, bảo đảm phòng vệ từ xa để bảo vệ tuyệt đối an toàn khu trung tâm chính trị Ba Đình. Bảo quản, giữ gìn lâu dài thi hài Bác trong tình hình mới.

Thủ tướng cũng đề nghị các đơn vị phải làm tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, bảo vệ nội bộ, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, nhân viên. Các cơ quan liên quan cần nâng tầm công tác quản lý, tổ chức duy tu, bảo dưỡng, tôn tạo Khu di tích lịch sử quan trọng này. Đồng thời, cần nghiên cứu, xây dựng quy hoạch tổng thể khu vực này với tầm nhìn dài hạn, gắn với khu vực chung quanh; bảo đảm sự liên hoàn giữa các công trình trong khu vực như Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chùa Một cột, Hoàng thành Thăng Long...

Thủ tướng nhất trí và giao cho các bộ, ngành phối hợp với UBND thành phố Hà Nội bàn bạc, phối hợp triển khai các công trình trong quần thể di tích và các dự án liên quan như: dự án cải tạo nâng cấp Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; tổng kết đề án "Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới"; đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo"… Tinh thần là những gì thuộc thẩm quyền thì phối hợp giải quyết ngay, những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Ban Quản lý và các thế hệ cán bộ của Ban Quản lý đã đạt được trong những năm qua, đồng thời mong muốn cán bộ, nhân viên và các đơn vị trong Ban Quản lý phát huy truyền thống, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

