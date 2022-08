Thứ trưởng Bộ Công an: Phong trào bảo vệ ANTQ phải vừa sức, hợp lòng dân

Sáng 18/8, TP Cần Thơ tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022". Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu tại ngày hội.

Theo ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ được tổ chức hàng năm để gặp mặt, ôn lại truyền thống, báo cáo thành tích mà phong trào đã đạt được, qua đó chia sẻ những kinh nghiệm mới, cách làm hay ở địa bàn dân cư. Ngày hội cũng là dịp để biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào.

Tại quận Ninh Kiều, địa phương luôn đi đầu trong xây dựng và phát huy hiệu quả nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự, như: Mô hình "Camera phòng chống tội phạm"; mô hình "5 trong 1 về giữ gìn ANTT"; mô hình "Cảm hóa, giáo dục đối tượng".

Nhờ đó, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn giảm 11,9% so với cùng kỳ năm 2021. Người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, hỗ trợ lực lượng chức năng bắt, xử lý các đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật, ngăn chặn nhiều vụ việc có biểu hiện tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Các lực lượng nòng cốt ở địa phương nhiệt tình tham gia phong trào bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, qua đó kịp thời phát hiện, phối hợp giải quyết nhiều vấn đề phát sinh, phức tạp từ sớm.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại ngày hội (Ảnh: Bảo Kỳ).

Dự và phát biểu tại ngày hội, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn TP Cần Thơ có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, tích cực, sáng tạo cả về nội dung và hình thức. Thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự, các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm ở địa phương phát huy hiệu quả, phù hợp với xu thế xã hội và được nhân rộng trong toàn quốc.

Ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (bên phải) cùng Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quà tặng tới lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều và Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (Ảnh: HT).

Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của TP Cần Thơ nói chung và quận Ninh Kiều, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ nói riêng.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc tin tưởng, với sự hưởng ứng, giúp đỡ, tham gia tích cực của nhân dân, phong trào ở địa phương sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần quan trọng trong bảo đảm ANTT, tạo môi trường hòa bình, ổn định, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Ngọc đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần khơi dậy, phát huy vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Lãnh đạo TP Cần Thơ, lãnh đạo Bộ Công an đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình có người thân qua đời do Covid-19 (Ảnh: HT).

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, ngày hội cần được duy trì, thực hiện định kỳ hàng năm và hướng về cơ sở, hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích, đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân. Địa phương cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng đơn vị. Mô hình hay, cách làm tốt cần được nhân rộng, thanh loại những mô hình kém hiệu quả - ông Ngọc đề nghị.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh đến việc phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng CAND trong xây dựng phong trào; phải xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Xây dựng công an cơ sở có phẩm chất chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, gần dân, hiểu dân.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ cùng Thứ trưởng Bộ Công an đến thăm, tặng quà gia đình cháu Lưu Nguyệt Linh (SN 2006, ngụ phường Cái Khế), có người thân bệnh và mất do Covid-19 (Ảnh: HT).

Phát biểu tại ngày hội, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kêu gọi các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân, ra sức chung tay thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, góp phần xây dựng quận Ninh Kiều giàu đẹp, bền vững, xứng đáng là quận trung tâm về chính trị, văn hóa và kinh tế của TP Cần Thơ.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo TP Cần Thơ, lãnh đạo Bộ Công an đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Cái Khế 2 (quận Ninh Kiều); thăm quà và tặng quà cho gia đình cháu Lưu Nguyệt Linh (SN 2006, ngụ phường Cái Khế) có người thân bệnh và mất do dịch Covid-19.