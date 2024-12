Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng được thăng hàm Thượng tướng

Tại buổi lễ công bố và trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Thượng tướng Lê Quốc Hùng và khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Theo Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Quốc Hùng là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng luôn gương mẫu, trách nhiệm, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi chức trách, nhiệm vụ được giao. Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng lần này thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những thành tích, chiến công xuất sắc mà Thượng tướng Lê Quốc Hùng đã đạt được.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng (Ảnh: TTXVN).

Chủ tịch nước nhấn mạnh thêm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng Thượng tướng Hùng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Chia sẻ vinh dự khi nhận quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng Công an nhân dân, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân, mà của toàn lực lượng Công an nhân dân.

Ông cam kết sẽ nêu cao, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, cùng với tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, chủ động tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo đảm an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Nhận định yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian tới hết sức nặng nề, Thượng tướng Lê Quốc Hùng tin tưởng lực lượng Công an nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là "thanh bảo kiếm sắc bén", "lá chắn vững chắc" bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự để phát triển đất nước.