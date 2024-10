Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam được thăng hàm Thiếu tướng

Ngày 29/10, Chủ tịch nước Lương Cường ký quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng sĩ quan Công an nhân dân.

Chủ tịch nước quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam lên Thiếu tướng.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam vào cuối tháng 8 (Ảnh: Công Bính).

Cuối tháng 8, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, được Bộ Công an điều động đến nhận nhiệm vụ và bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, thay Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng trước đó được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp (SN 1968, quê quán huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Ông tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, Cao cấp lý luận chính trị; là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy tại các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân.

Tháng 5/2022, khi đang giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.