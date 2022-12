Thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Dù bước đầu có nhiều khó khăn nhưng thành phố đã có 8/8 xã (100%) đạt chuẩn nông thôn mới. Sau khi hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, diện mạo nông thôn của TP Buôn Ma Thuột có nhiều đổi thay vượt bậc, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực; sản xuất phát triển, thu nhập của nhân dân được nâng cao.

TP Buôn Ma Thuột vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước (Ảnh: Thúy Diễm).

Tất cả các xã không còn hộ dân sống trong nhà tạm, nhà dột nát, đời sống vật chất, tinh thần của người dân phát triển từng ngày.

Song song với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đời sống, văn hóa, thành phố cũng xác định phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ. 100% các xã trên địa bàn có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững.

Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người toàn thành phố đạt 96,3 triệu đồng, tăng 39,3 triệu đồng so với năm 2015 (tăng 2,45 lần so với năm 2015).

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không để xảy ra "điểm nóng" về an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, ổn định cho các hoạt động đầu tư trên địa bàn. Tổng kinh phí đã thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố trên 35,8 tỷ đồng.

Đời sống tinh thần, vật chất của người dân Buôn Ma Thuột không ngừng nâng cao (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - biểu dương, ghi nhận những thành quả mà TP Buôn Ma Thuột đã đạt được và việc thành phố được đón nhận Huân chương lao động hạng Ba, công nhận thành phố đạt chuẩn nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk mong muốn thành phố tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và xác định phong trào nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc nên phải cố gắng không ngừng.

Ông Vũ Văn Hưng - Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột đại diện phát động phong trào thi đua "TP Buôn Ma Thuột chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhằm quyết tâm giữ gìn, phát huy các thành quả đã đạt được và xây dựng thêm các xã nông thôn kiểu mẫu, xã nông thôn nâng cao trên địa bàn.