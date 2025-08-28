Thông tuyến cao tốc Hà Nội - Đà Nẵng từ 8h ngày 28/8

Sáng 28/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Huy Cường, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng (Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Xây dựng - chủ đầu tư), cho biết cao tốc này chính thức đưa vào khai thác toàn tuyến từ 8h cùng ngày.

Trước thời điểm thông xe, các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát đã rà soát toàn bộ tuyến, tháo dỡ vật cản, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng, đoạn qua Hà Tĩnh (Ảnh: Dương Nguyên).

Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng trước đó đã kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành của chủ đầu tư đối với cao tốc Vũng Áng - Bùng.

Theo đánh giá của thành viên hội đồng, trên cơ sở các đợt kiểm tra hiện trường, căn cứ vào các hồ sơ thi công, nghiệm thu và các báo cáo của chủ đầu tư, các chủ thể tham gia xây dựng cho thấy các hạng mục công trình xây dựng trên cao tốc Vũng Áng - Bùng cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành.

Trước đó, cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (đoạn qua địa phận Quảng Trị) đã chính thức thông xe vào ngày 19/8.

Như vậy, từ 8h ngày 28/8, tài xế ô tô đã di chuyển được trên cao tốc Bắc - Nam thông suốt từ Hà Nội đến Đà Nẵng và ngược lại.

Hầm xuyên núi trên cao tốc Vũng Áng - Bùng (Ảnh: Dương Nguyên).

Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng (nối 2 tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị), thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, được khởi công tháng 1/2023, với tổng mức đầu tư 12.548 tỷ đồng.

Đoạn cao tốc này có chiều dài hơn 55km, đi qua 2 tỉnh Hà Tĩnh (gần 13km) và Quảng Bình - nay là Quảng Trị (hơn 42km)

Dự án có điểm đầu thuộc xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh cũ (nay là xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) kết nối với dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng; điểm cuối thuộc xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị), kết nối dự án thành phần đoạn Bùng - Vạn Ninh.