Thông tin mới vụ 3 cán bộ bị tạm giữ nghi do "o ép" doanh nghiệp

Như Dân trí đã thông tin, trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân, một số cán bộ được giao nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An đã bị cơ quan công an triệu tập, điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ".

Các đối tượng đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh tạm giữ để điều tra làm rõ gồm: Ông Nguyễn Trọng B. - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, ông Phan Đình H. - chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) và bà Lưu Thị Thanh T. - chuyên viên Phòng Phát triển doanh nghiệp (Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An).

Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An - nơi được cho là có 2 cán bộ bị Công an TP Vinh tạm giữ để làm rõ một số vụ việc liên quan đến doanh nghiệp.

Ngoài ra, liên quan đến vụ án này còn có một người thuộc doanh nghiệp cũng được triệu tập.

"Hiện cơ quan tôi có chị T. được công an tạm giữ để điều tra liên quan đến việc nhận dịch vụ làm hồ sơ, lo thủ tục đất đai cho doanh nghiệp. Chị T. trước đây làm ở Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau đó mới chuyển sang cơ quan chúng tôi", lãnh đạo Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An cho biết.

Chiều 19/3, trả lời phóng viên Dân trí qua điện thoại, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vụ việc trên đang được cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ.

"Hiện vụ việc chúng tôi đang làm rõ, có gì sẽ thông tin sau", Thiếu tướng Phạm Thế Tùng nói.

Trong khi đó trả lời phóng viên, ông Nguyễn Xuân Đức, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cho biết, hiện Sở này vẫn đang chờ kết quả từ cơ quan cảnh sát điều tra.

"Sở đang phối hợp với cơ quan công an và chờ kết luận từ cơ quan điều tra, hiện chúng tôi cũng chưa có thông tin gì cả", ông Nguyễn Xuân Đức cho biết.

"Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ của các đối tượng đã ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ và đạo đức công vụ của cá nhân, tổ chức, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư của tỉnh trong thời gian qua", lãnh đạo Công an TP Vinh cho biết thêm.

Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.