Ba cán bộ bị tạm giữ để điều tra nghi vấn "o ép" doanh nghiệp

Sáng 16/3, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ 3 người ở Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An, cùng một người làm doanh nghiệp nghi liên quan đến "chạy" dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An - nơi được cho là có 2 cán bộ bị Công an thành phố Vinh tạm giữ (Ảnh: Mạng xã hội).

Nguồn tin cho biết, trong số 3 cán bộ bị tạm giữ có một người ở Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An và 2 người ở Sở Kế hoạch và Đầu tư.

"Ba cán bộ trên bị tạm giữ về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ... Hiện 3 cán bộ và một người là doanh nghiệp đang được tạm giữ để điều tra làm rõ liên quan đến một số dự án", lãnh đạo Công an thành phố Vinh xác nhận với phóng viên Dân trí.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.