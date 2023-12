Thời tiết Tết Dương lịch: Miền Bắc nắng ấm, Trung Bộ mưa rào

Ngày 28/12, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt và duy trì trạng thái nắng ấm vào ban ngày, rét sâu về đêm và sáng sớm. Tuy nhiên, tình trạng sương mù xuất hiện kèm theo chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm khiến chất lượng không khí suy giảm.

Tại Hà Nội, tình trạng ô nhiễm không khí tái diễn, đặc biệt vào sáng sớm. Chỉ số AQI nhiều nơi ở mức có hại, có lúc trên 200 đơn vị (ngưỡng rất có hại cho sức khỏe con người).

Nguyên nhân là không khí lạnh suy yếu, kèm theo độ ẩm tăng và hiện tượng nghịch nhiệt khiến các chất ô nhiễm khó khuếch tán. Tình trạng này có thể kéo dài nhiều ngày tới.

Ngày 1/1/2024 là thời điểm Hà Nội ghi nhận mức nhiệt ban ngày cao nhất trong khoảng 10 ngày tới (Ảnh: NCHMF).

Nhận định về thời tiết dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024 (ngày 30/12/2023-1/1/2024), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện mưa vài nơi, nhưng lượng không đáng kể.

Thời tiết chủ đạo là sương mù nhẹ vào sáng sớm, hửng nắng về trưa và chiều.

Lúc này, miền Bắc vẫn còn rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng là 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Người dân vui chơi vào buổi tối cần chuẩn bị trang phục giữ ấm. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C, nắng ấm.

Đáng lưu ý, trong 3 ngày dịp nghỉ Tết Dương lịch, khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có thể xuất hiện mưa rào với xác suất 60-65%.

Từ Khánh Hòa trở vào đến khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, thời tiết nắng ráo, thuận lợi cho người dân vui chơi ngày nghỉ lễ. Tình trạng oi nóng có thể xuất hiện ở nhiều nơi khi nhiệt độ tăng cao lên ngưỡng 30-33 độ C.

Người dân Hà Nội sẽ trải qua ngày nghỉ Tết Dương lịch trong thời tiết có nắng ấm, rét về tối và đêm (Ảnh: Tố Linh).

Dự báo thời tiết ngày 28/12 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Sáng sớm sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Sáng sớm sương mù, ngày nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm không mưa, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc ngày nắng; phía nam nhiều mây, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 15-18 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mưa rào, cục bộ mưa to và dông; riêng Ninh Thuận và Bình Thuận mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; phía nam 24 độ C; cao nhất phía bắc 24-27 độ C, phía nam 28-31 độ C.

- Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

- Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 30-33 độ C.