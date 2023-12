Thời tiết ngày 27/12: Miền Bắc rét buốt về đêm, nắng hanh ban ngày

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 27/12, miền Bắc kết thúc đợt rét đậm, rét hại. Tại vùng núi, nhiều nơi vẫn ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 10-13 độ C về đêm nhưng nhiệt độ ban ngày tăng cao 20-23 độ C.

Trong khi đó, nhiệt độ rạng sáng và ban đêm ở Hà Nội cũng tăng nhẹ so với những ngày trước đó, chạm mức thấp nhất 12-14 độ C. Ban ngày, khu vực có mức nhiệt cao nhất 21-24 độ C, nắng hanh.

Kiểu thời tiết rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng ấm ở miền Bắc khả năng duy trì trong 10 ngày tới. Người dân khu vực trải qua dịp nghỉ Tết Dương lịch với thời tiết thuận lợi, không mưa.

Miền Bắc ấm dần lên trong những ngày tới nhưng còn duy trì rét buốt về đêm và sáng sớm (Ảnh: Hữu Nghị).

Dự báo thời tiết ngày 27/12 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Sáng sớm sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Sáng sớm sương mù, ngày nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, có nơi dưới 5 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm không mưa, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 8-10 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc ngày nắng; phía nam nhiều mây, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 13-16 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc mưa rào rải rác; phía nam mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; phía nam 22-24 độ C; cao nhất phía bắc 24-27 độ C, phía nam 28-30 độ C.

- Tây Nguyên: Có mây, đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

- Nam Bộ: Có mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, miền Đông se lạnh về đêm và sáng sớm; cao nhất 30-33 độ C.