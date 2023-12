Miền Bắc rét 8 độ C đêm Giáng sinh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết ở miền Bắc duy trì trạng thái nắng hanh và rét sâu trong hôm nay (ngày 24/12).

Thời điểm rét nhất là sáng sớm và đêm nay, khi nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng chạm mức 8-11 độ C. Vùng núi phổ biến 5-8 độ C; khu vực núi cao có nơi dưới 2 độ C gây nguy cơ băng giá và mưa tuyết. Tại Bắc Trung Bộ, mức nhiệt cũng ở ngưỡng rất thấp là 10-13 độ C, trời rét đậm.

Như vậy, người dân Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ trải qua đêm Giáng sinh trong tiết trời rét buốt nhưng khô ráo, ít nguy cơ xuất hiện mưa dông. Người dân cần chuẩn bị trang phục giữ ấm khi vui chơi ngoài trời trong dịp lễ này, do nhiệt độ sẽ giảm nhanh sau 17h.

Miền Bắc rét đậm đêm Giáng sinh, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội chỉ khoảng 11-13 độ C (Ảnh: Hữu Nghị).

Tại khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất cũng ở mức 13-15 độ C, trời rét. Đáng lưu ý, từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, cục bộ mưa lớn với lượng 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Cùng ngày, không khí lạnh tác động đến Tây Nguyên và Nam Bộ khiến khu vực se lạnh về đêm và sáng sớm, có nơi chuyển lạnh. Đêm 24/12, một số nơi xuất hiện mưa dông.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 24/12 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Ít mây, sáng sớm sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ C, cao nhất 17-19 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Sáng sớm sương mù, ngày nắng. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 6 độ C; cao nhất 16-19 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm không mưa, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, giật cấp 6-7. Trời rét đậm, vùng núi rét hại, khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 5-8 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C; cao nhất 15-18 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc ngày nắng; phía nam nhiều mây, cục bộ mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, riêng phía bắc trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 11-13 độ C; phía nam 13-15 độ C; cao nhất 15-18 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Riêng Ninh Thuận và Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; phía nam 21-24 độ C; cao nhất phía bắc 20-23 độ C, phía nam 25-27 độ C.

- Tây Nguyên: Có mây, mưa rào và dông, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

- Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 29-32 độ C.