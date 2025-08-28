Thời tiết Hà Nội từ 28/8 đến Quốc khánh 2/9

Lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, theo các dữ liệu mới nhất, từ 14h ngày 27/8 đến đêm nay, thời tiết Hà Nội chủ yếu không mưa. Trong khoảng nửa đêm đến sáng sớm mai có thể xuất hiện mưa nhỏ gián đoạn, sau đó trời tạnh ráo và hửng nắng.

Dự báo ngày 29/8, thời tiết ở thủ đô khá thuận lợi, ít mưa. Tuy nhiên, từ chiều 29 đến hết ngày 30/8, khu vực Hà Nội sẽ có mưa rải rác.

Dự báo thời tiết trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định đêm 1/9 và sáng sớm 2/9, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, nhưng từ sau 8h, thời tiết sẽ tạnh ráo, ít khả năng mưa.

Thời tiết ngày 1-2/9 ở Hà Nội dự kiến ít mưa, nắng ráo, thuận lợi cho người dân vui chơi, nghỉ lễ (Ảnh: Quyết Thắng).

Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân nên theo dõi thường xuyên các bản tin cập nhật của cơ quan khí tượng Thủy văn để có thông tin mới nhất, phục vụ sinh hoạt và kế hoạch di chuyển trong những ngày tới.

Sáng nay, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đang di chuyển hướng về đất liền nước ta.

Các chuyên gia nhận định khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão chưa cao, có thể khi vào gần bờ sẽ suy yếu thành vùng áp thấp.

Đêm qua và sáng nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa và từ Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm theo dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 26/8 đến 8h sáng nay có nơi trên 100mm.

Theo dự báo, hôm nay khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm, nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn trên 90mm/3 giờ.

Ngoài ra, trong ngày và đêm nay, các nơi khác ở Bắc Bộ, từ Nghệ An đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn trên 70mm/3 giờ.

Từ đêm nay, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm.

