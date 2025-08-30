Thời điểm bão Nongfa mạnh nhất khi đổ bộ đất liền nước ta

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết trưa 30/8, bão Nongfa (bão số 6) đã di chuyển vào khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ, cách đất liền Hà Tĩnh - Quảng Trị gần 200km về phía Đông.

Dự báo, trong chiều và tối nay, vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị với cường độ mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8. Sau khi đi vào đất liền, bão sẽ suy yếu dần.

Theo ông Hưởng, thời gian gió bão mạnh nhất trên đất liền và ven biển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị là từ 15h đến 18-19h.

Bão Nongfa sẽ gây mưa lớn diện rộng cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão, ven biển khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có gió mạnh cấp 6, gần vùng tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10.

"Gió giật trong bão có thể mạnh hơn 3-4 cấp, tức có thể lên tới cấp 11-12. Vì vậy, tàu thuyền và ngư dân hoạt động ven bờ, đặc biệt là khu vực lồng bè cần hết sức cảnh giác với gió giật nguy hiểm", vị chuyên gia cảnh báo.

Ông Hưởng nhận định khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị là vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão, còn khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị là vùng tâm mưa.

Tổng lượng mưa cả đợt dự báo đạt 200-400 mm, có nơi trên 600 mm. Riêng từ nay đến hết ngày 31/8, các khu vực này tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa 150-250 mm, có nơi trên 350mm. Mưa sau đó sẽ mở rộng ra trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý tuyệt đối không được chủ quan. Tuy cường độ gió bão không mạnh nhưng gây mưa lớn ở đúng khu vực vừa chịu tác động của bão số Kajiki (bão số 5) nên cần đặc biệt lưu ý đến nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.